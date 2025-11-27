Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) με πρωτοβουλία της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών, διοργάνωσε εκπαιδευτική επίσκεψη στο έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης, με στόχο την ουσιαστική κατανόηση των πραγματικών κινδύνων και των βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται σε μεγάλα έργα υποδομής. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις συνεχείς δράσεις της ΕΑΕΕ για την ενημέρωση και επιμόρφωση των στελεχών του κλάδου Αστικής Ευθύνης.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του έργου, ενός από τα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα έργα υποδομής στη χώρα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε αναλυτική ξενάγηση στο αμαξοστάσιο του σταθμού Πυλαίας και στο εργοτάξιο του σταθμού Αρετσού, όπου οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις προδιαγραφές, τα μέτρα ασφάλειας και τις προκλήσεις του έργου.

Η δράση αυτή αποτελεί συνέχεια των τακτικών πρωτοβουλιών της Επιτροπής, που πραγματοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και οργανισμών. Στόχος της είναι η καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας, των κινδύνων και των βέλτιστων πρακτικών ανά είδος δραστηριότητας. Είναι η πρώτη φορά που η εκπαιδευτική επίσκεψη υλοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ενώ αντίστοιχες δράσεις θα συνεχιστούν σε τακτά χρονικά διαστήματα.