Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση μετασχηματίζεται με ταχείς ρυθμούς, με τις απαιτήσεις των πελατών να εξελίσσονται διαρκώς. Σήμερα, ο ρόλος του επαγγελματία δεν περιορίζεται στην προώθηση προϊόντων, αλλά επεκτείνεται στην παροχή ολοκληρωμένης συμβουλευτικής, βασισμένης στην εμπιστοσύνη και τη βαθιά κατανόηση των αναγκών του πελάτη.

Στο πλαίσιο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των μελών του, ο ΠΣΑΣ προχώρησε, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.) και με τη στήριξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Ε.Α.), στη δημιουργία ενός νέου προγράμματος μετεκπαίδευσης για τα μέλη του.

Πρόκειται για το: Professional Diploma in Financial and Insurance Advice, Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Ασφαλιστικής και Χρηματοοικονομικής Συμβουλευτικής

Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε με στόχο να ενισχύσει ουσιαστικά τον σύγχρονο επαγγελματία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, προσφέροντάς του τα κατάλληλα εφόδια ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς.

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να:

κατανοήσουν σε βάθος τη συμπεριφορά και τις ανάγκες των πελατών

συνδέσουν την ασφάλιση με τις επενδύσεις και το financial planning, υιοθετώντας μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική προσέγγιση

αναπτύξουν σύγχρονες δεξιότητες και νέες δυνατότητες ανάπτυξης εργασιών στο ψηφιακό περιβάλλον

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του ΠΣΑΣ για τη συνεχή αναβάθμιση του ρόλου των μελών του και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Αν επιθυμείτε να ενισχύσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας και να ανταποκριθείτε αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις του κλάδου, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία.

Δείτε τις πληροφορίες εδώ

Δηλώστε συμμετοχή εδώ

