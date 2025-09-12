Το διοικητικό συμβούλιο του ΣΥΑΕ, στο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνει για την βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των ασφαλιστικών υπαλλήλων, σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό και Συμβουλευτικό Όμιλο «COORDINATORS Π&Ε ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗ» εξασφάλισε για τα μέλη του και για τα μέλη των Συλλόγων της ΟΑΣΕ, Ένα Χρόνο Δωρεάν Δίδακτρα στο Μοναδικό Διετές Αναγνωρισμένο Κρατικά και με Ευρωπαϊκή και Διεθνή Αναγνώριση Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών , με τίτλο: ¨Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών¨ του Υπουργείου Παιδείας, που υλοποιείται από την Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ασφαλιστικών Εργασιών Ι. ΣΑΕΚ COORDINATORS(Πιστοποιημένος με όλα τα ISO).

Η συμφωνία είναι οι ενδιαφερόμενοι να καταβάλουν μόνο τα δίδακτρα του πρώτου Χρόνου – για τα μέλη μας 1950€ (με δόσεις στα 2.100€) και ο δεύτερος χρόνος είναι δωρεάν. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το συνολικό κόστος των 2 ετών του προγράμματος είναι 4.800€ για τα μη μέλη μας.

Επιπλέον, οι Απόφοιτοι δύνανται, με ήδη προκαθορισμένες προϋποθέσεις να κατατάσσονται σε τμήματα ΑΕΙ ( δηλαδή από 5 σε 6 βάση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με κατατακτήριες τριών μαθημάτων), ενώ παρέχεται και Αναβολή Στρατού για τους Υπόχρεους Στράτευσης).

Αξίζει να σημειωθεί πως το 12% των εισαχθέων στα Ιδρύματα ΑΕΙ, προβλέπεται να προέρχεται από κατατακτήριες των αποφοίτων Ανώτατων Σχολών ΣΑΕΚ και κατ επέκταση οι απόφοιτοι όλων των προγραμμάτων μας, των Ανώτερων Σχολών COORDINATORS ΑΕΕΚ αποκτούν το δικαίωμα αυτό.

Επιπλέον οι απόφοιτοι μόνο με την Βεβαίωση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος (ΒΕΚ) βάση της ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης δύνανται η δυνατότητα να αυξήσουν το μισθό τους σε ποσοστό 8% ή 10%.

Η συμμετοχή αφορά τα μέλη: του ΣΥΑΕ, των Συλλόγων της ΟΑΣΕ καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.

Επιπλέον, ο ΣΥΑΕ, εξασφάλισε 50% έκπτωση, στα υπόλοιπα προγράμματα του Ομίλου Coordinators.

Οι Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 30/09/2025 στο email: iekcoordinators@gmail.com όπως επίσης και τηλεφωνικά στο 210-5734000. Από τις 30/09/2025 και έπειτα, θα διατεθούν υποτροφίες μόνο βάση διαθεσιμότητας.