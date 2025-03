Share on Facebook

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει στα μέλη του και το εκπαιδευτικό του κοινό την εξαιρετικά σημαντική συνεργασία του με τον εγνωσμένου κύρους Διεθνή Όμιλο Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών HIDALGO, η οποία εκφράζεται στο Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκμάθησης της ορολογίας και των εφαρμογών της αγγλικής γλώσσας, επί του συνόλου των θεμάτων Business και Insurance English.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οδηγεί τους αποφοίτους του στην απόκτηση του πιστοποιημένου τίτλου εξειδίκευσης και επάρκειας, CertificateofProficiencyinBusinessandInsuranceEnglish, του Ομίλου HIDALGO.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εξελίσσεται σε περιβάλλον ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning, είναι ταχύρρυθμο και απολύτως προσαρμόσιμο στο επίπεδο γνώσεων αγγλικής γλώσσας των σπουδαστών του, ενώ παρέχει πλήρη χρονική ευελιξία αποδοτικής παρακολούθησης και ολοκλήρωσής του από το εκπαιδευτικό του κοινό.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αποτελεί καινοτομική συνεισφορά του Ινστιτούτου και του Ομίλου HIDALGO σε ενδιαφερόμενα διοικητικά στελέχη και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της αγοράς μας, καθώς ισχυροποιεί και εξειδικεύει περαιτέρω την τεχνογνωσία τους, την απόδοση της εργασίας τους και τις προοπτικές εξέλιξής τους στο ευρύτερο περιβάλλον των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, της οικονομίας μας και των διεθνών ευκαιριών εργασίας και συνεργασιών, με «όχημα» τη χρηστική αξιοποίηση της πλέον σύγχρονης ασφαλιστικής, επιχειρησιακής και ευρύτερης οικονομικής ορολογίας στην αγγλική γλώσσα.