Τη χρηματοοικονομική εικόνα, την αποδοτικότητα και τις προκλήσεις του ασφαλιστικού κλάδου στην Ελλάδα αποτυπώνει η ετήσια έκθεση της KPMG, που παρουσιάστηκε στις 9 Δεκεμβρίου στο Electra Palace Athens. Όπως αναφέρεται η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται σε ανοδική τροχιά και το 2025 αναμένεται να περάσει τα 6 δις ευρώ.

Βασικά ευρήματα για Ασφαλιστική Αγορά Ελλάδας 2024 είναι τα εξής:

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά σημείωσε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σημαντική ανάπτυξη, με την παραγωγή ασφαλίστρων να υπερβαίνει τα 5,7 δισ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση άνω του 8% σε σύγκριση με το 2023. Η επίδοση αυτή υπεραποδίδει έναντι της μεταβολής του ΑΕΠ (5,3% σε τρέχουσες τιμές), με τη σχέση ασφαλίστρων προς ΑΕΠ να διατηρείται στο 2,4%.

Η ανοδική πορεία στηρίχθηκε κυρίως στους κλάδους Ζωής και Αυτοκινήτου, με παραγωγή περίπου €1,2 δισ. έκαστος. Στον κλάδο Ζωής, τα επενδυτικά προϊόντα παρουσίασαν αύξηση άνω του 20%, ενώ στον κλάδο Αυτοκινήτου καταγράφηκε άνοδος 5%, παρά τον υψηλό δείκτη ζημιών.

Η συνολική κερδοφορία για το δείγμα των ασφαλιστικών εταιρειών ανήλθε σε €440 εκατ. το 2024, επανερχόμενη στα επίπεδα του 2022, ενώ τα ίδια κεφάλαια παρουσίασαν αύξηση 3,5%. Τα “Own Funds” στο πλαίσιο Solvency II διατηρήθηκαν σταθερά περίπου στα €3,6 δισ., με δείκτη κάλυψης φερεγγυότητας (SCR) 172% και ελάχιστη κάλυψη (MCR) κοντά στο 463%.

Ο κλάδος Αυτοκινήτου εξακολουθεί να αντιμετωπίζει υψηλό δείκτη ζημιών, με μέσο κόστος ζημιών Αστικής Ευθύνης πλέον άνω των €1.400, παρά τη μείωση της συχνότητας ζημιών στο 6,78% το 2024.

Η αναγνωρισμένη αξία του Συμβατικού Περιθωρίου Κέρδους (CSM) αυξήθηκε σε €1,36 δισ., κυρίως λόγω νέας και κερδοφόρας παραγωγής στους κλάδους Ζωής και Υγείας.

Το ασφαλιστικό αποτέλεσμα παρουσιάζει ενδείξεις σταθεροποίησης σε επίπεδα 8.0%-8.5% για τα παραδοσιακά χαρτοφυλάκια και τις Γενικές ασφαλίσεις, ποσοστό που θεωρείται ικανοποιητικό από μακροπρόθεσμη σκοπιά.

Στην Ευρώπη, η ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς παραμένει ισχυρή, με αύξηση μικτών ασφαλίστρων 11% το 2024, ενώ παγκοσμίως η ασφαλιστική διείσδυση ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε στο 7,4%. Παρά τη θετική πορεία, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να εμφανίζει χαμηλή ασφαλιστική διείσδυση, με περιορισμένη καινοτομία και περιορισμένη ασφαλιστική κουλτούρα.

Προοπτικές 2025

Η παραγωγή ασφαλίστρων αναμένεται να ξεπεράσει τα 6 δισ. ευρώ, με σημαντική συμβολή των κλάδων Αυτοκινήτου ,Περιουσίας και Υγείας, με οδηγό κυρίως την νέα παραγωγή των υποχρεωτικών ασφαλίσεων αλλα και μέσω των πληθωριστικών αυξήσεων κόστους αποζημιώσεων και αντασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών. Παράλληλα, η πορεία των ασφαλίσεων Ζωής, κυρίως των προϊόντων συνδεδεμένων με επενδύσεις και συνταξιοδοτικά κεφάλαια, παραμένει αβέβαιη λόγω της ανόδου της κεφαλαιαγοράς και της ισχυρής αγοράς ομολόγων.

Τάσεις και Προοπτικές

Η ανάπτυξη ασφαλιστικής συνείδησης παραμένει κρίσιμη. Η εκπαίδευση και ενημέρωση των καταναλωτών, η προώθηση της ιδιωτικής ασφάλισης ως συμπληρωματικού μηχανισμού κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και η εφαρμογή φορολογικών κινήτρων και εταιρικών παροχών, θεωρούνται βασικά εργαλεία ενίσχυσης της αγοράς. Η συμμετοχή ιδιωτικών ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών προϊόντων θα μπορούσε να επηρεάζει τα επίπεδα εισφορών και παροχών της κρατικής μέριμνας.

Τα τραπεζικά κανάλια διανομής (Bancassurance) παραμένουν ισχυρά, ιδιαίτερα στους κλάδους Ζωής και Περιουσίας, με σημαντικές προοπτικες ανάπτυξης στην επόμενη πενταετία, αλλά η μελλοντική τους αποτελεσματικότητα εξαρτάται από την προσαρμογή σε ψηφιακές τάσεις και απλοποίηση προϊόντων.

.Η ψηφιακή μετάβαση και η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να ενισχύσουν καθολικά τις ασφαλιστικές λειτουργίες, βελτιώνοντας την εμπειρία πελατών, την αξιολόγηση κινδύνων, τη διαχείριση αποζημιώσεων και την πρόληψη απάτης. Παράλληλα, ο εκσυγχρονισμός συστημάτων, η υιοθέτηση υβριδικού cloud και η ανάλυση μεγάλων δεδομένων θα ενισχύσουν την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και τη λήψη αποφάσεων

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά συνεχίζει να δείχνει σταθερά σημάδια ανάπτυξης, με βελτίωση κερδοφορίας και τεχνολογικής ωριμότητας, παραμένοντας σε θετική τροχιά..

Η εκδήλωση έγινε στο Electra Palace Athens και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στρατηγικής αποτύπωσης της χρηματοοικονομικής θέσης, της αποδοτικότητας, των προκλήσεων και των προοπτικών του ασφαλιστικού κλάδου. Η εκδήλωση, με τίτλο “Adapting Business Models, Managing Risks & Powering Innovation”, συγκέντρωσε ανώτατα και C-level στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, οικονομικούς διευθυντές, αναλογιστές, στελέχη διαχείρισης κινδύνων, καθώς και εκπροσώπους εποπτικών και θεσμικών φορέων.

Η Έκθεση για το 2025 περιέλαβε εκτενή στατιστικά δεδομένα και αναλυτικό σχολιασμό βάσει των δημοσιευμένων στοιχείων του 2024 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και τις Εκθέσεις Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης. Παρουσιάστηκαν επίσης οι κυριότερες τάσεις, οι κίνδυνοι και οι στρατηγικές προοπτικές που διαμορφώνουν το μέλλον της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Μεταξύ των θεματικών που αναδείχθηκαν:

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός DORA και οι προκλήσεις/ευκαιρίες για την ασφαλιστική αγορά

Οι εξελίξεις και προοπτικές στις τραπεζοασφάλειες

Ο μετασχηματισμός της οικονομικής διεύθυνσης και η εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων προϋπολογισμού στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 17

Νέα εργαλεία ΑΙ στον ασφαλιστικό κλάδο

Πρόσφατες φορολογικές εξελίξεις

Σύγκριση της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς με ευρωπαϊκές αγορές

Η ημέρα ξεκίνησε με ένα θερμό καλωσόρισμα από τη Βασιλική Σκέλλα, Director, Actuarial & InsuranceServices, KPMG στην Ελλάδα. Όπως υπογράμμισε, η KPMG παρουσιάζει φέτος για 15η συνεχή χρονιά την ετήσια Έκθεση για την Ιδιωτική Ασφαλιστική Αγορά, ένα εργαλείο στρατηγικής ανάλυσης που αποτυπώνει τη χρηματοοικονομική εικόνα, την αποδοτικότητα και τις προκλήσεις του κλάδου. Παράλληλα, ανέφερε ότι μέσα από καίριες παρεμβάσεις και ουσιαστικό διάλογο, η εκδήλωση αναδεικνύει τις στρατηγικές που ενισχύουν τον λειτουργικό μετασχηματισμό των ασφαλιστικών οργανισμών, προάγουν την καινοτομία και στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα.

Η αυλαία άνοιξε με ένα fireside chat μεταξύ της Άννας Ευθυμίου, Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και του Κωνσταντίνου Δήμου, Partner, Advisory, KPMG στην Ελλάδα, με τίτλο «Ο ρόλος της Κοινωνικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης στη νέα εποχή», όπου εξετάστηκε η αλληλεπίδραση δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλισης και οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου.

Η συζήτηση ξεκίνησε με αναφορά στη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, με τη μείωση του δημόσιου χρέους, της ανεργίας και την ενίσχυση του ΑΕΠ, σημειώνοντας ωστόσο ότι το δημογραφικό ζήτημα αποτελεί τη «νέα μεγάλη πρόκληση», καθώς όπως τόνισε και ο Κ. Δήμος, βάσει πρόσφατης έκθεσης του ΟΟΣΑ, ο πληθυσμός των ατόμων ηλικίας 20-64 στην Ελλάδα προβλέπεται να μειωθεί κατά 30% μέσα στα επόμενα 40 χρόνια.

Η Υφυπουργός, υπογράμμισε επίσης ότι τα διανεμητικά συστήματα, όπως το ελληνικό, είναι περισσότερο εκτεθειμένα στον δημογραφικό κίνδυνο, καθιστώντας αναγκαία την ενίσχυση κεφαλαιοποιητικών στοιχείων και τη λειτουργία συστημάτων πολλαπλών πυλώνων. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση του ΤΕΚΑ και στον νόμο 5078/2023 για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, που εισάγει σαφέστερο και πιο ευέλικτο εποπτικό πλαίσιο, ενώ προανήγγειλε βελτιώσεις και ενέργειες που αφενός θα διευκολύνουν την ανάπτυξη των επαγγελματικών ταμείων και αφετέρου θα ενισχύσουν τον τρίτο πυλώνα με στοχευμένα κίνητρα και μεγαλύτερη διαφάνεια για τους ασφαλισμένους.

Αναφερόμενη στις συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, η Υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι ο πυλώνας της κοινωνικής ασφάλισης παραμένει δημόσιος, αλλά σημείωσε ότι οι ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα) λειτουργούν ως αποτελεσματικό εργαλείο για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού — ιδίως σε κρίσιμα έργα ψηφιοποίησης όπως αυτό του ΕΦΚΑ, που έχουν ήδη μειώσει σημαντικά τον χρόνο απονομής συντάξεων. Αναφερόμενη στις διεθνείς πρακτικές, η Υφυπουργός σημείωσε ότι χώρες όπως η Ολλανδία, η Δανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο αξιοποιούν συμπληρωματικές δομές και προϊόντα ιδιωτικής ασφάλισης, χωρίς να αποδυναμώνεται ο δημόσιος πυλώνας. Διευκρίνισε όμως ότι, για την Ελλάδα, οποιαδήποτε συμπληρωματική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα μπορεί να προχωρήσει μόνο υπό απαρέγκλιτες αρχές: την προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, την απόλυτη διαφάνεια, ένα σαφές και συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο και τη διασφάλιση της καθολικότητας και της προσβασιμότητας των παροχών.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ασφαλιστικού συστήματος, παρουσιάζοντας τα εκτεταμένα έργα ψηφιοποίησης μέσω ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης, που αφορούν στη σάρωση δεκάδων εκατομμυρίων σελίδων ασφαλιστικού ιστορικού. Όπως εξήγησε, τα έργα αυτά θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2026 και αναμένεται να οδηγήσουν σε ακόμη ταχύτερη και πιο διαφανή απονομή συντάξεων. Το όραμα για την επόμενη ημέρα περιλαμβάνει έναν ενιαίο ψηφιακό κόμβο “one-stop shop” για τον πολίτη και τη δυνατότητα εικονικής επιτελικής λειτουργίας, που θα επιταχύνει την εξυπηρέτηση και θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Την σκυτάλη πήρε ο Φίλιππος Κάσσος, Partner, Audit, InsuranceServices, KPMG στην Ελλάδα, όπου παρουσίασε τα βασικά ευρήματα της Ετήσιας Έρευνας, αναλύοντας τη χρηματοοικονομική επίδοση των ασφαλιστικών εταιρειών και αναδεικνύοντας τις προκλήσεις, τις τάσεις και προοπτικές του κλάδου σημειώνοντας τα εξής βασικά συμπεράσματα:

Στο panel discussion, με θέμα “Adapting Business Models to Driving Operational Excellence”, η Βασιλική Σκέλλα, συντόνισε τη συζήτηση με τη συμμετοχή των Ισαβέλλα Βήτου, ChiefOperationsOfficer & MemberoftheExecutiveCommitteeatAllianzEuropeanReliance, Πάνου Κούβαλη, ChiefOperatingOfficer, Όμιλος Interamerican και Αχιλλέα Σδράκα, Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών, Εθνική Ασφαλιστική. Οι ομιλητές μοιράστηκαν εμπειρίες και ανέδειξαν βέλτιστες πρακτικές για την προσαρμογή των επιχειρησιακών μοντέλων σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Στο πάνελ τονίστηκε η σημασία της εμπειρίας του πελάτη και του συνεργάτη ως κεντρικός στόχος για τις ασφαλιστικές εταιρείες, με έμφαση στην αριστεία των υπηρεσιών και τη μέτρηση μέσω NPS και SLA.

Το “Operational Excellence” απαιτεί πλέον απλότητα, ταχύτητα και ευθυγράμμιση με τα σύγχρονα ψηφιακά πρότυπα που θέτουν άλλοι κλάδοι.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση διαδραματίζει η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία απλοποιεί σύνθετες λειτουργίες και συμβάλλει σε μια πιο άμεση, καθαρή και ανθρώπινη εμπειρία για τον πελάτη. Παράλληλα, η αξιοποίηση δεδομένων, η ενοποίηση πληροφοριών και η τεχνική αρτιότητα στην τιμολόγηση αποτελούν προϋποθέσεις για αποτελεσματική ψηφιοποίηση, την ώρα που τα “legacy” συστήματα εξακολουθούν να λειτουργούν ως φραγμός και να απαιτούν σταδιακή αντικατάσταση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του COO επανατοποθετείται: δεν περιορίζεται στη διαχείριση της λειτουργικότητας, αλλά αναδεικνύεται σε challenger και φορέα αλλαγής, που μετασχηματίζει τα επιχειρησιακά μοντέλα και κατευθύνει τον οργανισμό προς το μέλλον της ψηφιακής ασφαλιστικής αγοράς.

Η Ισαβέλλα Βήτου ανέφερε σχετικά «Ο όρος “Operational Excellence” ακούγεται συχνά και αφορά κυρίως τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη μέσω απλοποιημένων διαδικασιών και προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την παραγωγικότητα και την αξία που προσφέρει ο εργαζόμενος στον πελάτη και τον συνεργάτη».

Ο Αχιλλέας Σδράκας τόνισε «Η επιτυχία στο “Bancassurance” εξαρτάται από την επιλογή κατάλληλων προϊόντων, την τεχνολογία real-time για άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη και την εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και τη σωστή διαχείριση σχέσεων με τράπεζες και πελάτες». Ενώ, ο Πάνος Κούβαλης υπογράμμισε «Υπάρχει ανάγκη συνεχούς προσαρμογής των επιχειρησιακών μοντέλων σε ένα δυναμικό περιβάλλον. Ο συνδυασμός μιας τράπεζας με εμπειρία σε αυτό το πεδίο και μιας ασφαλιστικής με αντίστοιχη τεχνογνωσία μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά».

Στη συνέχεια, ο Ελευθέριος Νταντούμης, Senior Manager, Risk Consulting, KPMG στην Ελλάδα, και ο Αθανάσιος Παύλου, Senior Manager, Management Consulting,KPMG στην Ελλάδα, παρουσίασαν εργαλεία και μεθοδολογίες που ενισχύουν την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και την κανονιστική συμμόρφωση των ασφαλιστικών οργανισμών. Τονίστηκαν βασικοί άξονες όπως η διακυβέρνηση, η διαχείριση κινδύνων πληροφορικής, η αναφορά κρίσιμων περιστατικών και η διαχείριση τρίτων παρόχων. Παρουσιάστηκαν πλατφόρμες αυτοματοποίησης για την παρακολούθηση συμβάσεων και τη διενέργεια δοκιμών ψηφιακής ανθεκτικότητας, μειώνοντας το κόστος και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα. Επισημάνθηκε η αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως η διαχείριση αιτήσεων αποζημίωσης, η επεξεργασία μη δομημένων δεδομένων και η βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη. Παρουσιάστηκαν πρακτικά ΑΙ use cases για ναυτικά και οδικά ατυχήματα, όπου οι agents αναλύουν έγγραφα, εξάγουν δεδομένα και υποστηρίζουν προσομοιώσεις διαδικασιών. Τονίστηκε ότι η τεχνολογική καινοτομία δεν αποτελεί μόνο συμμόρφωση με τον κανονισμό αλλά ενισχύει τη λειτουργική αποδοτικότητα, την αξιοπιστία των οργανισμών και την εμπιστοσύνη των πελατών. Τέλος, παρουσιάστηκαν λύσεις για real-time επεξεργασία εκατομμυρίων επικοινωνιών και εφαρμογές AI για αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών και βελτίωση decision-making.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη θεματική “Managing Risks Beyond the Standard Formula”, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Στοχαστικής Μοντελοποίησης και Εφαρμογών του ΟΠΑ. στην οποία συμμετείχαν οι καθηγητές Αθανάσιος Γιαννακόπουλος, ProfessorofAppliedStochasticAnalysis, DepartmentofStatistics, DirectoroftheResearchLaboratoryofStochasticModellingandApplications (SMA), AUEB, καθώς και o Αλέξανδρος Ζυμπίδης, Αναπλ. Καθηγητής Αναλογιστικής Επιστήμης, Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι ομιλητές ανέδειξαν σύγχρονες μεθοδολογίες ποσοτικοποίησης κινδύνου και τον ρόλο των εσωτερικών μοντέλων, εξηγώντας γιατί η Standard Formula δεν επαρκεί για την ακριβή αποτύπωση των ιδιαιτεροτήτων κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης.

Ο Α. Ζιμπίδης τόνισε την αυξανόμενη επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις ασφαλιστικές ζημιές από σεισμούς, πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές, υπογραμμίζοντας τη σημασία της χρήσης γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και ιστορικών δεδομένων για την αξιολόγηση του κινδύνου. Χαρακτηριστική ήταν η φράση του «Η ακρίβεια δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι και κατανόηση του τι κρύβεται πίσω από τα αποτελέσματα».

Στη συνέχεια, ο Α. Γιαννακόπουλος, ανέλυσε τη μέτρηση και διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, επισήμανε τα όρια της “Value at Risk” (VaR) ως μέτρου κινδύνου, ειδικά σε περιπτώσεις ακραίων κατανομών: «Η VaR δίνει μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας. Όταν η ζημιά ξεπεράσει τη VaR, τι θα κάνουμε; Πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο σχεδιαστήριο». Παρουσίασε επίσης τα συνεπή μέτρα κινδύνου (coherent risk measures), τα οποία ενσωματώνουν την υποαθροιστικότητα και επιτρέπουν τη χρήση πολλαπλών εσωτερικών μοντέλων, καλύπτοντας την αβεβαιότητα σχετικά με τα υποκείμενα υποδείγματα. Όπως τόνισε: «Μπορούμε να ζυγίσουμε κάθε πιθανό μοντέλο ανάλογα με το πόσο πιθανό θεωρούμε ότι είναι. Έτσι παίρνουμε ένα μέτρο κινδύνου που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη Β. Σκέλλα να ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους, καθώς και να ανανεώνει το ραντεβού για το επόμενο έτος.