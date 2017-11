Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο: «THE NEW GDPR: LEGAL AND PRACTICAL DIMENSIONS»

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο οργανώνει την Τρίτη 21 Νοεμβρίου και ώρα 9.30-16.00, συνέδριο με θέμα «THE NEW GDPR: LEGAL AND PRACTICAL DIMENSIONS», στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental.

Στο συνέδριο θα παρουσιαστεί ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679, ο οποίος τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή από όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 25 Μαΐου 2018 καθώς και οι απαραίτητες διαδικασίες εναρμονισμού των επιχειρήσεων και οργανισμών με το νέο κανονιστικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν οι βέλτιστες πρακτικές στην εφαρμογή του νέου κανονισμού , αλλά και οι τεχνολογίες εκείνες που παρέχουν την ασφάλεια και το απόρρητο των πληροφοριών. Σημαντικοί Έλληνες και ξένοι ομιλητές θα παρουσιάσουν όλο το φάσμα προετοιμασίας για την νέα εποχή στην προστασία των δεδομένων σε νομικό και τεχνολογικό επίπεδο. Ο GDPR αφορά όλες τις επιχειρήσεις, ιδιωτικές και δημόσιες, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν τα δεδομένα αφορούν Ευρωπαίους πολίτες.

To συνέδριο «THE NEW GDPR: LEGAL AND PRACTICAL DIMENSIONS», πρόκειται να εστιάσει μεταξύ άλλων στα ακόλουθα θέματα:

Τα βασικά σημεία του νέου Κανονισμού 2016/679

Οι νέες υποχρεώσεις των οργανισμών σε σχέση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

Η νέα εκτεταμένη εφαρμογή στην Ευρώπη: Ποιες οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που εδρεύουν εκτός Ε.Ε και υπόκεινται στον νέο Κανονισμό;

Έλεγχος Συμμόρφωσης: Προετοιμαστείτε προτού είναι πολύ αργά

Παγκόσμια δεδομένα στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού (από τα δεδομένα καταναλωτών μέχρι τη μισθοδοσία και από τα οικονομικά δεδομένα μέχρι τα δεδομένα των κλινικών μελετών)

Προστασία δεδομένων από το σχεδιασμό και εξ ορισμού: Εκτίμηση κινδύνου εκτίμηση αντίκτυπου/λογοδοσία/συναίνεση/ “one-stop-shop”: Τι σημαίνουν για την επιχείρησή σας;

Η Κυβερνοασφάλεια στη Ψηφιακή Ενιαία Αγορά

Οι επιπτώσεις των παραβιάσεων των δεδομένων: Η νέα προσέγγιση

Υπηρεσίες Cloud Computing και διαδικτυακές αγορές

Αξιολογώντας τα δεδομένα της επιχείρησης: Χάρτες και διαγράμματα ροής δεδομένων

Εναρμόνιση με τις προϋποθέσεις συμμόρφωσης: Νομικά, ΙΤ, Ανθρώπινο Δυναμικό, ροή και διατήρηση δεδομένων

Ο ρόλος του DPO

Δημιουργώντας μία κουλτούρα προστασίας δεδομένων

Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να το βρείτε εδώ

Μέγας Χορηγός: η Δικηγορική Εταιρία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Χορηγοί: KPMG, οι Δικηγορικές Εταιρίες Δρυλλεράκης & Συνεργάτες, KLC Law Firm και Ι.Κ. Ρόκας & Συνεργάτες, Microsoft, SystemCom

Χορηγοί Επικοινωνίας: οι εφημερίδες Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ και το ημερήσιο ηλεκτρονικό newsletter BUSINESSTODAY

Διαδικτυακοί Χορηγοί Επικοινωνίας: businessnews.gr, cnn.gr euro2day.gr, ethemis.gr, greekjustice.gr, insurancedaily.gr, legalnews24.gr, nb.org