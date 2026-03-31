«Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις επιχειρήσεις και η διαχείριση του ασφαλιστικού ρίσκου» θα τεθούν στο επίκεντρο ψηφιακής εκδήλωσης που διοργανώνει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στις 2 Απριλίου, 1:00 μ.μ. με 2:30 μ.μ..

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της βιώσιμης ανάπτυξης και στο πλαίσιο αυτής θα συζητηθούν οι κίνδυνοι για την οικονομία από τα ακραία φυσικά και καιρικά φαινόμενα και οι στρατηγικές αντιμετώπισής τους για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης του επιχειρείν σε ανάλογα ρίσκα.

Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης θα είναι η κ. Φοίβη Κουντούρη, καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & στο Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ, επικεφαλής της Έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών για την Παγκόσμια Βιώσιμη Ανάπτυξη, πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ενώσεων Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, πρόεδρος του Παγκόσμιου Κόμβου Κλίματος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και διευθύντρια του Δικτύου AE4RIA. Η ομιλία της θα έχει θέμα: «Οι κίνδυνοι της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών για την ελληνική oικονομία».

Εισαγωγική τοποθέτηση θα κάνει η κ. Eλίνα Παπασπυροπούλου, Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, ενώ στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα λάβει χώρα πάνελ με τίτλο «Bιομηχανία: Στρατηγικές Κάλυψης Κινδύνων και Ελαχιστοποίησης της Έκθεσης», στο οποίο θα τοποθετηθούν η κ. Θεοδώρα Αντωνακάκη, διευθύντρια του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας της Τράπεζας της Ελλάδας, ο κ. Βασίλης Χριστίδης, διευθύνων σύμβουλος της Αllianz – Ευρωπαϊκή Πίστη, ο κ. Ερρίκος Μοάτσος, διευθύνων σύμβουλος της Ergo Hellas και ο κ. Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου, διευθύνων σύμβουλος της HDI Global SE Hellas.

Τις εργασίες της εκδήλωσης θα ανοίξει ο Dr. IljaNothnagel, Γενικός Διευθυντής και Μέλος Δ.Σ. του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, ενώ το συντονισμό της συζήτησης θα έχει η κ. Μιχαέλα Μπαλή, Διευθύντρια Germany Trade and Invest (GTAI) για την Ελλάδα και την Κύπρο.