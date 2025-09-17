Έναν άτυπο τραπεζικό ανταγωνιστή βρήκε στο… διάβα της η ασφαλιστική αγορά. Πρόκειται για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) η οποία προημερών εγκαινίασε το «Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές», στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, προκειμένου για να στηρίξει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, όπως στη Θεσσαλία.

Τα δάνεια κυμαίνονται από 3.000 έως 25.000 ευρώ, αφορούν κεφάλαιο κίνησης και επενδυτικές δαπάνες και είναι άτοκα, καλύπτοντας έως και το 75% του κόστους.

Μπορεί η παρέμβαση της ΕΑΤ να μην αφορά τόσο το κοινό του επιχειρείν με ετήσιο τζίρο άνω των 500.000 ευρώ που είναι υποχρεωμένο βάσει νόμου να ασφαλιστεί, αλλά και να αντιμετωπίζει τα καταστροφικά συμβάντα «αναδρομικά», δεν παύει όμως να επιδρά ανταγωνιστικά στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, καθότι δίδει την εναλλακτική της εκ των υστέρων αντιμετώπισης των ζημιών από φυσικές καταστροφές, σε ένα κοινό που μέχρι σήμερα δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Ωστόσο, όπως σημειώνουν κύκλοι της αγοράς, το στοίχημα για την ανάπτυξη του κλάδου στις ασφαλίσεις κατά φυσικών καταστροφών θα κριθεί από το βαθμό διείσδυσης των ασφαλιστικών εταιρειών στο μικροεπιχειρείν, τη ραχοκοκαλιά δηλαδή της ελληνικής οικονομίας.