Ενώ διεθνώς το κάπνισμα θεωρείται ξεπερασμένο, στην Ελλάδα εξακολουθούμε να έχουμε «φυτώρια» νέων καπνιστών. Τα «φυτώρια» αυτά τροφοδοτούνται κυρίως από τις γεύσεις των ηλεκτρονικών τσιγάρων και απαιτούνται συντονισμένες δράσεις προκειμένου να αποτραπεί η χρήση προϊόντων καπνού από τους νέους.

της Αλεξίας Σβώλου

Έχει αποδειχτεί επιστημονικά με πληθώρα μελετών ότι το κάπνισμα συνδέεται με πολλά χρόνια νοσήματα, με πρώτες στη λίστα τις καρδιοπάθειες, που εξακολουθούν να αποτελούν τον πιο μαζικό «δολοφόνο» κοστίζοντας τη ζωή σε 18 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως. Σχεδόν δύο Ελλάδες σκοτώνουν τα καρδιαγγειακά νοσήματα κάθε χρόνο και οι καπνιστές έχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο από όλους τους ανεξάρτητους παράγοντες κινδύνου. Ακολουθούν, στη λίστα της νοσηρότητας και της θνησιμότητας που συνδέεται με το κάπνισμα, οι καρκίνοι και τα χρόνια αναπνευστικά αποφρακτικά νοσήματα, όπως η ΧΑΠ. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης και θανάτου από καρκίνο -όχι μόνο για τον καρκίνο του πνεύμονα για τον οποίο στην Ελλάδα έχουμε περίπου 10.000 νέα περιστατικά ετησίως και σχεδόν 8000 θανάτους ετησίως-αλλά για όλους τους καρκίνους και συνδέεται εξαιρετικά στενά με τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης για τον οποίο στην πατρίδα μας εξακολουθούμε να καταγράφουμε ανησυχητική αύξηση, όταν η τάση στην Ευρώπη βαίνει μειούμενη. Ο λόγος για αυτή την στενή συσχέτιση εντοπίζεται στο γεγονός ότι η ουροδόχος κύστη είναι ένα κλειστό όργανο και τα υπολείμματα του καπνού που βρίσκονται στον οργανισμό και παραμένουν στα ούρα μένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε επαφή με το επιθήλιο της ουροδόχου κύστης.

