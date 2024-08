Σε νέο μέλος της κοινωνίας μετατρέπεται η τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τα ευρήματα της νέας έρευνας της Kaspersky με τίτλο «Excitement, Superstition and greatIn security – How global Consumers engage with the Digital World». Η μελέτη διαπίστωσε ότι σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει νέους ρόλους σε τομείς όπου μπορεί να επιτύχει και να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Το ένα τρίτο των ερωτηθέντων (34%) θεωρεί πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως ένας καλύτερος ηγέτης από τους ανθρώπους λόγω της αμεροληψίας της. Η συντριπτική πλειοψηφία (57%) είναι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για την αποτελεσματικότερη διευθέτηση των καθημερινών της υποχρεώσεων, ενώ το 31% θα χρησιμοποιούσε την τεχνητή νοημοσύνη για την ανεύρεση ερωτικού συντρόφου μέσω εφαρμογής γνωριμιών.

Με βάση στατιστικά στοιχεία από το Similarweb, το ChatGPT, ένα από τα πιο δημοφιλή chatbots στον κόσμο, από τις 153 εκατομμύρια επισκέψεις τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του, τον Νοέμβριο του 2022, ξεπέρασε τις 2 δισεκατομμύρια επισκέψεις τον Απρίλιο του 2024. Λαμβάνοντας υπόψη τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, η Kaspersky πραγματοποίησε μια εκτεταμένη μελέτη για να κατανοήσει πόσο εμπιστεύονται οι άνθρωποι αυτή τη νέα τεχνολογία. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε διάφορους τομείς, από τις επιχειρήσεις μέχρι την προσωπική ζωή.

Όσον αφορά τους χώρους εργασίας, η μελέτη δείχνει ότι οι εργαζόμενοι αρχίζουν να βλέπουν την τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο ως εργαλείο αλλά και ως μέλος της ομάδας, με το 34% να πιστεύει πως θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένας πιο δίκαιος προϊστάμενος.

Ένας άλλος τομέας όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο είναι η εκπαίδευση. Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (47%) προβλέπουν ότι σύντομα η εικονική εμπειρία και τα metaverses θα κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην διδασκαλία των παιδιών.

Για τους μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα (50%) η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη καταστεί αναπόφευκτο μέρος της ζωής τους, με το 43% να εκτιμά θετικά τις δυνατότητές της να δημιουργήσει πολλές συναρπαστικές ευκαιρίες και να βελτιώσει το μέλλον. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων, σε ποσοστό 62%, πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει αξιόπιστα έργα τέχνης.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης να θεωρηθεί αξιόπιστος σύντροφος και βοηθός στην καθημερινή ζωή. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (57%) θα ήθελαν να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να διαχειρίζονται την καθημερινή τους ζωή πιο αποτελεσματικά.

Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (48%) είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν ένα AI chatbot για να συνομιλήσουν στο διαδίκτυο, ενώ το 31% θα το χρησιμοποιούσε για να τους βοηθήσει να βρουν το σωστό σύντροφο σε μια εφαρμογή γνωριμιών. Στην πραγματικότητα, το 48% πιστεύει ότι οι ανθρώπινες σχέσεις θα αλλάξουν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, εάν οι εικονικοί χαρακτήρες αρχίσουν να αντικαθιστούν τους πραγματικούς συντρόφους.

«Η τεχνητή νοημοσύνη εισχωρεί όλο και περισσότερο στη ζωή μας, ως ένα πολύτιμο εργαλείο που βοηθά τους ανθρώπους σε διάφορους τομείς. Πέρα από τις εφαρμογές της σε παραδοσιακά πεδία, όπως η επεξεργασία και η ανάλυση δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μεταμορφώσει τον τρόπο που εργαζόμαστε, μαθαίνουμε και ακόμη και αγαπάμε. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να εξελίσσεται, η ικανότητά της να προάγει την καινοτομία και να βελτιώνει τις ανθρώπινες εμπειρίες γίνεται ακόμα πιο ισχυρή. Ωστόσο, αυτή η πρόοδος συνοδεύεται και από απρόβλεπτους κινδύνους και νέες απειλές, όπως η υπερβολική εξάρτηση από τις συμβουλές της τεχνητής νοημοσύνης, το AI-generated phishing, τα deepfakes και την κλοπή ταυτότητας. Αυτές οι προκλήσεις απαιτούν αντιμετώπιση σε πολλαπλά επίπεδα», σύμφωνα με τον Vladislav Tushkanov, Research Development Group Manager της Kaspersky.

Προκειμένου να προστατεύσει τους χρήστες από απειλές που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, η Kaspersky προτείνει:

Εγκαταστήστε μια αξιόπιστη λύση κυβερνοασφάλειας που μπορεί να προστατεύει από AI-enhanced phishing, εντοπίζοντας κακόβουλες σελίδες και αποτρέποντας την αλληλεπίδραση με αυτές. Αυτή η λύση θα βοηθήσει στον εντοπισμό και την αποτροπή κακόβουλων emails και ιστοσελίδων που στοχεύουν στην κλοπή προσωπικών δεδομένων. Για να αντιμετωπίσετε τους κινδύνους από τα deepfakes, αποφύγετε να εμπιστεύεστε αμέσως αιτήματα για δεδομένα ή χρήματα, ακόμα και αν φαίνονται να προέρχονται από γνωστά πρόσωπα. Είναι σημαντικό να επαληθεύετε τη γνησιότητα του αιτήματος μέσω άλλων τρόπων επικοινωνίας. Χρησιμοποιήστε έναν διαδικτυακό έλεγχο απορρήτου για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου και να περιορίσετε την έκθεση σε AI-enhanced κλοπή ταυτότητας. Με αυτόν τον τρόπο μειώνετε την ποσότητα προσωπικών δεδομένων που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, καθιστώντας πιο δύσκολη την εκμετάλλευσή τους από κακόβουλους παράγοντες.

Η πλήρης έκθεση της Kaspersky «Excitement, Superstition and great Insecurity – How global Consumers engage with the Digital World» είναι διαθέσιμη μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

Σχετικά με την έρευνα

Τον Ιούνιο του 2024, η Kaspersky ανέθεσε στην Arlington Research την διεξαγωγή μιας διαδικτυακής έρευνας με τη συμμετοχή 10.000 ερωτηθέντων, προκειμένου να διερευνήσει τη στάση τους απέναντι σε προκαταλήψεις που σχετίζονται με τον ψηφιακό κόσμο, τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή του ανθρώπου και το ζήτημα της ψηφιακής αθανασίας. Το δείγμα περιελάβανε 1.000 ερωτηθέντες από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γερμανία και την Γαλλία και 500 στην Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Βραζιλία, το Μεξικό, τη Ρωσία, το Καζακστάν, την Ινδία, την Κίνα, την Ινδονησία, την Τουρκία, το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, τα ΗΑΕ και τη Νότια Αφρική.