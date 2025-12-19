Με τον Γιώργο Κώτσαλο γνωριστήκαμε το 2005, όταν αποδέχθηκε την πρόταση του Δημήτρη Κοντομηνά να αναλάβει το “τιμόνι” της Interamerican, ως Διευθύνων Σύμβουλος. Ο αείμνηστος δημιουργός της εταιρείας, την είχε ήδη πωλήσει από το 2001 στην κοινοπραξία ολλανδο-πορτογαλικών συμφερόντων EUREKO (που μετεξελίχθηκε αργότερα σε αμιγώς ολλανδικών συμφερόντων του ομίλου ACHMEA) και ο ίδιος ο Κοντομηνάς διατηρούσε, έκτοτε, τη θέση του Προέδρου.

Του Γιάννη Ρούντου*

Ο Κοντομηνάς είχε, πλέον, μετατοπίσει τα ενδιαφέροντά του σε άλλες δραστηριότητες και περισσότερο στα media και τον τηλεοπτικό ALPHA. Ο ρόλος του στην INTERAMERICAN δεν ήταν καθοριστικά ηγετικός – γεφύρωνε τυπικά τη νέα εταιρεία με την παλαιά της δικής του εκρηκτικά αναπτυξιακής τριακονταετίας (1971-2001), που οδήγησε στην εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο (1999) και σχεδόν αμέσως στο μεγάλο deal του “εξευρωπαϊσμού” της.

Μάλιστα, ο Γιώργος Κώτσαλος βρέθηκε στην εταιρεία -μολονότι είχε ξεκινήσει από αυτήν την ασφαλιστική του σταδιοδρομία το 1976- μέσα σε δύσκολες καταστάσεις αμφισβήτησης και το χειρότερο, σε ανάγκη να διαχειριστεί με το “καλημέρα”, με μια πολύ μικρή ομάδα εμπίστων συνεργατών στην οποία ανήκα, και μια επικοινωνιακή κρίση. Η εταιρεία τότε, χωρίς αιτία και σχέση, έφαγε “σφαίρες” ανάμεσα σε έναν μιντιακό πόλεμο κατά του Κοντομηνά.

Ήμουν απολήπτης από την πρώτη στιγμή της εμπιστοσύνης του για τις Εταιρικές Υποθέσεις και την Επικοινωνία, από συστάσεις που είχε φροντίσει να πάρει. Και έτσι πορευτήκαμε μαζί για 12 χρόνια μέχρι την ολοκλήρωση του κύκλου του στα μισά του 2016, περνώντας μαζί και τα επεισόδια της οικονομικής κρίσης των μνημονίων, αλλά με την INTERAMERICAN να τολμά, να καινοτομεί και να κερδίζει επίπεδα στον εκσυγχρονιστικό μετασχηματισμό της, πάντα μέσα στην πρώτη τριάδα της αγοράς.

Φυσικά, διατηρούμε μέχρι σήμερα σταθερά μια σχέση ειλικρινούς φιλίας, θεμελιωμένη σε βαθιά, αμοιβαία εκτίμηση και έγνοια. Γι’ αυτό, με ιδιαίτερη χαρά ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση του Νίκου Μωράκη να πω λίγα λόγια για το βίντεο της απόδοσης του φετινού ΤΙΤΛΟΥ ΤΙΜΗΣ στον Γιώργο, στο περιθώριο των FM Insurance Awards “Φίλιππος Μωράκης”. Θα προσέθετα και με συγκίνηση, καθώς ο θεσμός του ΤΙΤΛΟΥ ξεκίνησε το 2022 με πρώτο τιμώμενο πρόσωπο εμένα, για να ακολουθήσουν το 2023 ο Μελάς Γιαννιώτης -ο ευπατρίδης Μακεδών της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ- και ο ευγενής των ασφαλειών Νίκος Μακρόπουλος το 2024, της εταιρείας ΕΥΡΩΠΗ που πλέον ανήκει στον όμιλο Κόκκαλη.

Την τιμητική πλακέτα επέδωσε στον Γιώργο Κώτσαλο ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της INTERAMERICAN.

Ακολουθεί το κείμενο της από καρδιάς αναφοράς μου στο βίντεο για τον Γιώργο Κώτσαλο και χαίρομαι που κλείνει με αυτόν τον ΤΙΤΛΟ ΤΙΜΗΣ μια τριλογία ασφαλιστικής-επιχειρηματικής αναγνώρισης στο πρόσωπο ενός αυθεντικού, χαρισματικού ηγέτη, όπως πιστεύω πως ο ίδιος υπήρξε. Είχαν προηγηθεί για τον Γιώργο, όταν συνεργαζόμασταν στενά, οι τίτλοι “Manager of the Year 2011” (ΕΕΔΕ) σε όλη την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και του “Διακεκριμένου Ηγέτη στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά” (2016 Insurance Conference).

«Επέλεξα να πω λίγα λόγια για τον Γιώργο Κώτσαλο εδώ, στη γειτονιά που μεγάλωσε – πίσω από το HILTON και την Εθνική Πινακοθήκη, γιατί πιστεύω πως αυτό το αθηναϊκό περιβάλλον απηχεί την αστική ευγένεια που χαρακτηρίζει τον ίδιο. Με τον Γιώργο συνδέθηκα ιδιαίτερα, σε μια περίοδο 12 χρόνων στενής συνεργασίας. Από την αρχή της γνωριμίας, κατάλαβα πως είχα να κάνω με έναν χαρισματικό άνθρωπο. Αυθεντικό, χωρίς επιτήδευση και δήθεν, χωρίς συμπλέγματα, που ασκούσε μαγνητική επίδραση. Μάλιστα, χωρίς να κάνει γι’ αυτό την ελάχιστη προσπάθεια. Η σχέση μας ήταν σε υγιή βάση προσωπικής αλήθειας και ειλικρίνειας, που φέρνει αμοιβαίο σεβασμό και εκτίμηση.

Είναι ένας εξωστρεφής κοινωνιστής της αγοράς, που έχει την ασφάλιση στη φύση του, είναι στο αίμα του. Ας όψεται γι’ αυτό βέβαια, η οικογενειακή του παράδοση. Ταυτόχρονα, έχει περιέργεια και πολλά ενδιαφέροντα στη ζωή του, που του ανοίγουν τον ορίζοντα και του αποκαλύπτουν τη μεγάλη εικόνα. Είναι πολυδιάστατος, με ισχυρή ταυτότητα. Έχοντας, παράλληλα με την εταιρική δραστηριότητα, τρεις θητείες Προέδρου στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, ξεδίπλωσε μοναδικές αρετές πρωτοβουλιών, πρωτοποριακών ιδεών και ηγεσίας. Ήταν αρετές ευεργετικές για το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς.

Εκτιμώ πως τα πιο ισχυρά γνωρίσματά του είναι η αντίληψη, η γρήγορη και αφαιρετική σκέψη, η αποφασιστικότητα και το πρακτικό πνεύμα, η σύζευξη – η σύνδεση. Είναι ιδιαίτερα ικανός να βλέπει τις κρυφές πτυχές στα θέματα, να διαβάζει και να εμπιστεύεται πρόσωπα, να παντρεύει. Έφερε στον ίδιο δρόμο για τα κοινά ασφαλιστικά ζητήματα τα διαφορετικά δίκτυα διανομής, τις μικρές με τις μεγάλες εταιρείες. Άνοιξε τη βεντάλια των συνεργασιών. Όντας διορατικός, είδε έγκαιρα, με προόραση, τις μεγάλες προκλήσεις: τους περιβαλλοντικούς και διακυβερνητικούς κινδύνους, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις νέες αγορές, τα οικοσυστήματα στη θέση των προϊόντων.

Θα έλεγα λοιπόν ότι, με ευελιξία και με μια εξαιρετική προσωπική ισορροπία συναισθηματικής και τεχνοκρατικής νοημοσύνης -που γίνεται όλο και πιο σπάνια σε ηγέτες- δημιούργησε ένα σύγχρονο μοντέλο υπεύθυνης ηγεσίας. Και τούτο, σε μια έντονα μεταβατική περίοδο μετασχηματισμών, κυρίως από την οικονομική κρίση του 2009 και μετά, μέσα σε απρόβλεπτες καταστάσεις και αβεβαιότητα. Υπήρξε αναδιαρθρωτής, “έσπασε αυγά” και πολλά στερεότυπα στην αγορά. Θυμάμαι πως ο ίδιος έχει αυτοχαρακτηριστεί ως “ένας ανατροπέας του εαυτού του”.

Αξίζει να θυμίσω πως αποτελεί εύσημο για όλη την ασφαλιστική κοινότητα ότι ο Γιώργος Κώτσαλος αναγνωρίστηκε και τιμήθηκε ως Manager of the Year για το 2011 από την Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (που δεν υπάρχει πλέον) σε όλο το επιχειρηματικό φάσμα της χώρας. Κορυφαία αναγνώριση που τον ξάφνιασε τότε, αλλά θέλω να πω ότι πίστευα πολύ στην υποψηφιότητα της αξιοσύνης του. Δεν είχε υπάρξει έως τότε για άνθρωπο των ασφαλίσεων ανάλογη διάκριση, ούτε επαναλήφθηκε έκτοτε.

Γιώργο, προφανώς είσαι πανάξιος και για τη σημερινό Τίτλο Τιμής.

Να είσαι πάντα καλά! Σ’ ευχαριστώ που μου χαρίζεις τη φιλία σου και σου εύχομαι να χαίρεσαι και να απολαμβάνεις τη ζωή και ό,τι κάνεις, πάντα με τον δικό σου τρόπο, όπως εσύ ξέρεις».

* Γιάννης Ρούντος: Σύμβουλος – πρεσβευτής ιδεών και πρωτοβουλιών για τον Πολιτισμό και τη Βιωσιμότητα, πρώην στέλεχος στην ασφαλιστική κοινότητα με διακεκριμένο διοικητικό έργο στους τομείς για τις Εταιρικές Υποθέσεις, την Επικοινωνία & Δημόσια Εικόνα, την Εταιρική Ευθύνη & Βιώσιμη Ανάπτυξη (INTERAMERICAN 1994-2021). Του έχει αποδοθεί ο πρώτος “Τίτλος Τιμής Φ. Μωράκης”, το 2022.