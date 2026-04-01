Οι οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων, καθώς και η ανάγκη στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, με τη συμμετοχή του ενεργειακού επιθεωρητή Μιχάλη Χριστοδουλίδη και του Αναπληρωτή Καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής Σωτήρη Σέρμπου.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρόεδρος του ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε στις σοβαρές επιπτώσεις της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, στις αυξήσεις που ήδη καταγράφονται στην αγορά και στους κινδύνους για την ελληνική οικονομία, επισημαίνοντας ότι τα μέχρι σήμερα μέτρα δεν επαρκούν για τη συγκράτηση των τιμών και ότι θα απαιτηθούν πρόσθετες παρεμβάσεις για τη στήριξη κοινωνίας και επιχειρήσεων.

Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης εστίασε στην επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης, τονίζοντας ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να δέχονται ισχυρές πιέσεις από το 2022. Προέβλεψε νέες αυξήσεις από την 1η Απριλίου σε φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα, ιδιαίτερα στα επαγγελματικά τιμολόγια, ενώ χαρακτήρισε πολυτέλεια την επιβολή φόρων όπως ο φόρος άνθρακα υπό τις παρούσες συνθήκες.

Μεταξύ των προτάσεων που κατέθεσε ήταν η εφαρμογή ειδικών μειωμένων τιμολογίων για μικρές ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Υπογράμμισε την ανάγκη για μόνιμα διαρθρωτικά μέτρα αντί προσωρινών λύσεων, ενώ άσκησε κριτική στη μη αξιοποίηση του λιγνίτη κατά την περίοδο της κρίσης, χαρακτηρίζοντάς την πολιτικό λάθος.

Από την πλευρά του, ο Σωτήρης Σέρμπος περιέγραψε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή παραμένει ισχυρό και ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν συμφέρει καμία πλευρά. Τόνισε ότι η παρατεταμένη αβεβαιότητα επηρεάζει ήδη οικονομία και επιχειρηματικότητα, προειδοποιώντας για ευρύτερες επιπτώσεις σε αγορές και διεθνή σταθερότητα.