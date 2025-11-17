Ενημερωτικό μήνυμα απέστειλε η NN HELLAS στους ασφαλισμένους της μέσω sms και email σχετικά με κακόβουλα μηνύματα που προσπαθούν να εξαπατήσουν καταναλωτές. Ειδικότερα αναφέρει:

Στην NN Hellas, η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι προτεραιότητά μας. Έχουμε ενημερωθεί για κακόβουλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εμφανίζονται με αποστολέα την NN Hellas και αποτελούν προσπάθειες ηλεκτρονικής απάτης (phishing). Τα μηνύματα αυτά δεν προέρχονται από την εταιρία μας.

Η NN Hellas δεν θα σας ζητήσει ποτέ μέσω email, SMS ή τηλεφώνου:

Στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας

Κωδικούς πρόσβασης

Αν λάβετε μήνυμα που σας φαίνεται ύποπτο ή σας ζητά τέτοιου είδους στοιχεία, μην το ανοίξετε, μην ακολουθήσετε συνδέσμους που περιέχει και μην καταχωρίσετε στοιχεία της κάρτας σας.

Για οποιαδήποτε απορία ή επιβεβαίωση, μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε απευθείας με την NN Hellas τηλεφωνικά ή ψηφιακά”.