Ένα «παράθυρο» ευκαιριών για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση κεφαλαίων καλείται να ανοίξει η ασφαλιστική αγορά, με αφορμή τη νέα προτιμησιακή μεταχείριση για τις επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου των ασφαλιστικών εταιρειών που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίνοντας μέτρα στήριξης του ουσιαστικού ρόλου που διαδραματίζει ο κλάδος ως θεσμικός επενδυτής, όπως εξάλλου και οι τράπεζες.

Πρόκειται για θεσμική παρέμβαση κρίσιμης σημασίας για τις ασφαλιστικές εταιρείες, κρίνοντας από το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός ασφαλιστικός τομέας διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους 10 τρισ. ευρώ.

Τα μέτρα αυτά υλοποιούν τον χάρτη πορείας που καθορίζεται στη στρατηγική για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU) και συμβάλλουν στους ευρύτερους στόχους της Ε.Ε. για τη στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων, τη βελτίωση της ολοκλήρωσης της κεφαλαιαγοράς και την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, προς όφελος των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών της Ε.Ε.

Αποσκοπούν στην τόνωση των επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου από τράπεζες και ασφαλιστικές, όταν οι επενδύσεις αυτές πραγματοποιούνται παράλληλα με δημόσιους φορείς – όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες.

Οι τροποποιήσεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού «Φερεγγυότητα ΙΙ» ενθαρρύνουν τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις μέσω της ενίσχυσης της επενδυτικής ικανότητας των ασφαλιστικών.

Αυτό θα τους επιτρέψει να διαθέσουν περισσότερα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, διατηρώντας παράλληλα την ευρωστία του νομικού πλαισίου και την προστασία των αντισυμβαλλομένων.

Προς την ίδια κατεύθυνση θεσπίζεται επίσης νέα προτιμησιακή μεταχείριση για τις επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου των ασφαλιστικών εταιρειών οι οποίες προσανατολίζονται στη στήριξη των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ε.Ε., όπως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση ή τα έργα ασφάλειας και άμυνας.