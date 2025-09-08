Στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Υγείας πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα: «Το σήμερα και το αύριο των Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ».

Στην συζήτηση συμμετείχαν ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, οι γονείς του μικρού Λεωνίδα, Άννα Ανανικίδου και Ευάγγελος Σωτηρέλης, ο Σωκράτης Δούκας, γιατρός και διασώστης του ΕΚΑΒ, ο Χαράλαμπος Ταμπουρίδης, πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και ο Γιώργος Χαραλάμπους, Πρόεδρος του ΕΚΑΒ. Την ευθύνη συντονισμού της εκδήλωσης είχε η δημοσιογράφος Μαρία Σαμολαδά. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στον κρίσιμο αυτό πυλώνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, τόνισε ότι η συνεχής καταγεγραφόμενη αύξηση των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ το τελευταίο διάστημα επιβεβαιώνει στην πράξη ότι για την σημερινή πολιτική ηγεσία η πρόσβαση στην υγεία δεν αποτελεί γεωγραφικό προνόμιο. «Για εμάς δεν υπάρχουν πολίτες απομακρυσμένοι ή μη», τόνισε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:

«Ένα ελικόπτερο ή αεροσκάφος μπορεί να βρεθεί στο πιο απομακρυσμένο νησί ή χωριό, συχνά σε δύσκολες συνθήκες, με μοναδικό στόχο τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής. Από το 2021 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 10.000 αεροδιακομιδές, με ετήσια αύξηση περίπου 10%, γεγονός που καταδεικνύει την ενίσχυση του ρόλου του ΕΚΑΒ. Οι αποστολές αυτές δεν περιορίζονται μόνο σε επείγουσες διακομιδές εντός της χώρας, αλλά εκτείνονται και σε πιο σύνθετες και κρίσιμες περιπτώσεις, όπως η ασφαλής μεταφορά ασθενών στο εξωτερικό για εξειδικευμένες θεραπείες ή η άμεση μεταφορά σε νοσοκομεία για μεταμόσχευση. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα, με βαθύ κοινωνικό και ανθρωπιστικό αποτύπωμα, και που αποδεικνύει καθημερινά ότι η Πολιτεία έχει τη βούληση και τη δυνατότητα να προστατεύει αποτελεσματικά το ύψιστο αγαθό της υγείας».

Παράλληλα, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Υγείας έχει θέσει σε προτεραιότητα την ενίσχυση των πτητικών μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού, εντάσσοντας την αεροδιακομιδή στο ευρύτερο σχέδιο για ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και καθολικά προσβάσιμο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία των γονέων του μικρού Λεωνίδα, ο οποίος σε βρεφική ηλικία χρειάστηκε να υποβληθεί σε μεταμόσχευση. Χάρη στην έγκαιρη και οργανωμένη αεροδιακομιδή από το ΕΚΑΒ προς εξειδικευμένο μεταμοσχευτικό κέντρο στην Ιταλία, κατέστη δυνατή η άμεση και ασφαλής μεταφορά του, ώστε να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η κρίσιμη ιατρική πράξη. Σήμερα, ο μικρός Λεωνίδας απολαμβάνει άριστη υγεία, γεγονός που αναδεικνύει όχι μόνο την επιστημονική επάρκεια και τον υψηλό επαγγελματισμό των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ, αλλά και τη βαθύτερη πολιτική και κοινωνική σημασία της διαρκούς στήριξης των αεροδιακομιδών από την Πολιτεία. Η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς η οργανωμένη κρατική μέριμνα, η διεθνής συνεργασία και η αφοσίωση των επαγγελματιών υγείας μπορούν να μετατρέψουν μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση σε ιστορία ελπίδας και ζωής.

Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Γιώργος Χαραλάμπους, αναφέρθηκε στον στρατηγικό σχεδιασμό για ακόμη πιο γρήγορες, ασφαλείς και αποτελεσματικές αεροδιακομιδές, υπογραμμίζοντας τον κεντρικό ρόλο του ΕΚΑΒ στην επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την επισήμανση ότι οι αεροδιακομιδές αποτελούν καθημερινές γέφυρες ζωής, με άμεσο το αποτύπωμα της σωτηρίας πολλών συνανθρώπων μας, χάρη στην παρουσία του ΕΚΑΒ, την συνεχή του ενίσχυση και την στενή συνεργασία του με την Πολεμική Αεροπορία.