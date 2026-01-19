Τρέχουν ήδη οι φετινές προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος για τη χορήγηση έκπτωσης επί του ΕΝΦΙΑ για τις ασφαλισμένες κατοικίες έναντι φυσικών καταστροφών.

Πιο συγκεκριμένα, από τις 14 του μηνός όσοι έχουν ασφαλισμένες τις κατοικίες τους ανάλογα, καλούνται να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις έως τις 14 Φεβρουαρίου, με τις αρμόδιες διευθύνσεις των ασφαλιστικών εταιρειών να υποχρεούνται στην αξιολόγηση των αιτήσεων αυτών προκειμένου να καταλήξουν έως τα τέλη Φεβρουαρίου στο ποιες κατοικίες θα απολαύσουν έκπτωση επί του ΕΝΦΙΑ.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τα όσα προβλέπει σήμερα ο νόμος, χαμηλότερος φόρος μπορεί να καταβληθεί κατά 20% για κατοικίες με αντικειμενική αξία έως 500.000 ευρώ που φέρουν ασφαλιστήρια για σεισμό, πλημμύρα και πυρκαγιά και κατά 10% για κατοικίες με αντικειμενική αξία που υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ και φέρουν ασφαλιστήρια επίσης για σεισμό, πλημμύρα και πυρκαγιά.

Σημειώνεται, τέλος, ότι κατοικίες με αντικειμενική αξία έως 500.000 ευρώ δικαιούνται κρατική επιχορήγηση ή ενίσχυση για επισκευές λόγω ζημιών από φυσικές καταστροφές.