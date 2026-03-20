Την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε νέους κλάδους ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1. Όπως επεσήμανε το μέτρο προστατεύει ήδη 2.000.000 εργαζόμενους σε κλάδους όπως, βιομηχανία, λιανεμπόριο, τράπεζες, ασφαλιστικές, σούπερ μάρκετ κ.α. και πλέον επεκτείνεται στον κλάδο της ιδιωτικής Υγείας (νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, παραϊατρικά επαγγέλματα, πλην γιατρών), στις τηλεπικοινωνίες, στον καθαρισμό, στις εταιρείες που ασχολούνται με την εύρεση εργασίας, καθώς και σε κομμωτήρια, καθαριστήρια, κέντρα αισθητικής, γραφεία κηδειών. Όπως διευκρίνισε η υπουργός, θα υπάρξει μία περίοδος πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου προκειμένου να εξοικειωθούν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες στους κλάδους αυτούς, με τη χρήση της, αλλά και προκειμένου να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους και να γίνουν οι απαραίτητες για κάθε κλάδο προσαρμογές.

«Η κάρτα έχει συμβάλλει καθοριστικά στο να εξυγιανθεί η αγορά εργασίας. Αρκεί να σας πω ότι μόνο πέρυσι είχαμε 2,7 εκατομμύρια υπερωρίες παραπάνω, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτές οι υπερωρίες κάπου ήτανε πριν, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί; Γιατί πρώτον αυξάνονται οι αποδοχές των εργαζομένων, να αμείβεται ο εργαζόμενος, εμένα αυτό με νοιάζει, να αμείβεται για το χρόνο που δουλεύει. Και δεύτερον εξυγιαίνει πάρα πολύ την αγορά εργασίας. Άρα η κάρτα έρχεται αφενός να προστατεύσει τον εργαζόμενο, αφετέρου να προστατεύσει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων».

Αναφερόμενη στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η υπουργός σημείωσε ότι «όταν ψηφίζαμε την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία και όταν καλούσαμε και τα άλλα κόμματα να το ψηφίσουν, που δεν το ψήφισαν, έλεγα ένα πράγμα. Ότι αυτό ανοίγει το δρόμο για αυξήσεις μισθών», σημείωσε και πρόσθεσε ότι η πρώτη συλλογική σύμβαση που υπεγράφη μετά τη ψήφιση του νόμου στα ζαχαρώδη, προβλέπει αύξηση μισθών έως 12% σε σχέση με τον κατώτατο, ενώ η δεύτερη συλλογική σύμβαση που υπεγράφη στην εστίαση, προβλέπει αύξηση μισθών έως 25% σε σχέση με τον κατώτατο και αφορά έως 400.000 εργαζομένους, το 15% των μισθωτών της χώρας.

Απαντώντας δε στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι ούτως η άλλως θα υπογραφόταν αυτή η συλλογική σύμβαση σημείωσε ότι «Δεν είναι έτσι, αυτή η συλλογική ήταν κολλημένη για πάρα πολύ καιρό στον ΟΜΕΔ. Ξεκόλλησε με την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, γιατί έδωσε τη δυνατότητα να υπογραφεί με ένα διαφορετικό δρόμο που ανοίξαμε με την Κοινωνική Συμφωνία, υπεγράφη από εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών πριν από λίγες μέρες και να πως ανοίγει ο δρόμος για αύξηση μισθών. Εμένα με νοιάζει ένα πράγμα, οι πρωτοβουλίες που παίρνουμε να διευρύνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, γιατί αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το μείζον αυτή τη στιγμή, πως ο κόσμος θα έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. ο κατώτατος πλέον στην εστίαση διαμορφώνεται από 930 έως 1.100».

Για το ύψος του κατώτατου μισθού που θα ισχύσει από 1η Απριλίου η κα Κεραμέως σημείωσε ότι θα αποφασιστεί την ερχόμενη Πέμπτη στο Υπουργικό Συμβούλιο ενώπιον του οποίου θα εισηγηθεί η ίδια λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις όλων των κοινωνικών εταίρων. Η υπουργός διευκρίνησε ότι η αύξηση θα είναι συνετή και τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών αλλά εντός των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας. «Το λέω αυτό διότι καταλαβαίνετε ότι ο κατώτατος μισθός δεν είναι μόνο ο κατώτατος μισθός, επηρεάζει τριετίες, επιδόματα, άρα συμπαρασύρει πάρα πολλά, δεν είναι μόνο το 880 που θα πάει. Και επιπλέον, θυμίζω ότι επιφέρει αυξήσεις και σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους». Η κα Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ακόμη μία αύξηση τον Απρίλιο του 2027 και στόχος παραμένουν τα 950 ευρώ για τον κατώτατο μισθό. Ως προς τον μέσο μισθό, ο στόχος ήταν να φτάσει τα 1.500 ευρώ το 2027 και αυτό έχει ξεπεραστεί καθώς βρισκόμαστε ήδη στα 1.516 ευρώ. «Δεν μας γεννά εφησυχασμό. Έχουμε πολύ δρόμο. Είναι όμως μία βελτιωμένη κατάσταση σε σχέση με το 2019; Είναι. Μπορούμε να εστιάσουμε και άλλο και αυτό κάνουμε, για να διευρυνθεί και άλλο το διαθέσιμο εισόδημα; Αυτή είναι η αγωνία μας».