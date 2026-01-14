Στον χώρο του Cyber Insurance και της διαχείρισης ψηφιακού κινδύνου, συζητάμε καθημερινά για “ανθεκτικότητα” (resilience), για στρατηγικές ανάκαμψης και για μεταφορά κινδύνου. Όμως, υπάρχει μια αλήθεια που συχνά παραβλέπουμε: Η τεχνολογία αγοράζεται. Το ανθρώπινο ταλέντο, όμως, καλλιεργείται.

του Νίκου Γεωργόπουλου, Digital Risk Insurance Broker, Co-Founder DPO Academy, Cyber Resilience Strategist, Helping Companies Prevent & Recover from Cyber Attacks



Και σε μια εποχή που οι κυβερνοαπειλές δεν γνωρίζουν σύνορα, η κυβερνοασφάλεια παύει να είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα. Μετατρέπεται σε Εθνική Υπόθεση.

Το Κενό Δεξιοτήτων (Skills Gap) είναι ο Μεγαλύτερος Κίνδυνος

Ως επαγγελματίες, βλέπουμε τις επιθέσεις να γίνονται πιο εκλεπτυσμένες. Ransomware, Social Engineering, Supply Chain attacks. Για να θωρακίσουμε την οικονομία μας, τις επιχειρήσεις μας και τις κρίσιμες υποδομές της χώρας, δεν χρειαζόμαστε μόνο firewalls και ασφαλιστήρια συμβόλαια. Χρειαζόμαστε ανθρώπους.

Η παγκόσμια έλλειψη σε εξειδικευμένους επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας είναι τεράστια. Η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να μετατρέψει αυτό το κενό σε πλεονέκτημα, επενδύοντας στη νέα γενιά.

Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Κυβερνοασφάλειας

Με ιδιαίτερη χαρά και αίσθημα ευθύνης, στηρίζω την ανάδειξη του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Κυβερνοασφάλειας. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Λυκείου και αποτελεί τον προθάλαμο για την Εθνική Ομάδα Κυβερνοασφάλειας.

Δεν πρόκειται απλώς για έναν διαγωνισμό πληροφορικής. Είναι μια διαδικασία μύησης στον κόσμο του Ethical Hacking, της κρυπτογραφίας και της ψηφιακής εγκληματολογίας.

Γιατί να συμμετάσχει ένας μαθητής;

Ανάπτυξη Κρίσιμων Δεξιοτήτων: Τα παιδιά μαθαίνουν να σκέφτονται “έξω από το κουτί”, να λύνουν σύνθετα προβλήματα και να κατανοούν πώς λειτουργούν τα συστήματα πίσω από τις οθόνες. Επαγγελματική Προοπτική: Το Cyber Security είναι ίσως ο πιο υποσχόμενος κλάδος επαγγελματικής αποκατάστασης για τις επόμενες δεκαετίες. Εκπροσώπηση της Ελλάδας: Οι διακριθέντες θα έχουν την τιμή να στελεχώσουν την Εθνική Ομάδα που θα μας εκπροσωπήσει στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας (ECSC).

Ένα Κάλεσμα σε Γονείς και Εκπαιδευτικούς

Ο ρόλος μας ως γονείς και μέντορες είναι να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να εξερευνήσουν αυτές τις νέες λεωφόρους. Η κυβερνοασφάλεια δεν είναι “σκοτεινή”. Είναι η επιστήμη της προστασίας της ψηφιακής μας ζωής.

Ας δώσουμε στα παιδιά μας τα εφόδια να γίνουν οι αυριανοί Υπερασπιστές της ψηφιακής μας κοινωνίας. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι το πρώτο βήμα.

🔗 Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και δηλώστε συμμετοχή εδώ: Link Διαγωνισμού