Εκατό χρόνια προσφοράς του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στην επιχειρηματικότητα και την κοινωνία!

Από το 1925 έως σήμερα, ο φορέας αγωνίζεται όσο κανείς άλλος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Πάντα στην πρώτη γραμμή και πάντα έτοιμο να ανοίγει δρόμους!

Για τη Διοίκηση του Ε.Ε.Α. αυτά τα γενέθλια αποτελούν ορόσημο, καθώς κλείνει ένας μεγάλος κύκλος και ανοίγει ένας άλλος. Με την καρδιά στο παρελθόν και το βλέμμα στο μέλλον, όλος ο οργανισμός του Επιμελητηρίου προετοιμάζεται πυρετωδώς για το βράδυ της 24ης Νοεμβρίου 2025, στο Μέγαρο Μουσικής.

Σε αυτή την ξεχωριστή βραδιά με την οποία κορυφώνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις του Ε.Ε.Α., θα προβληθεί ένα ντοκιμαντέρ που επιμελήθηκε η ομάδα της «Μηχανής του Χρόνου» όπου θα παρουσιαστεί η πορεία του Επιμελητηρίου αυτά τα 100 χρόνια ιστορίας του.

Παρουσία πολιτικών αρχηγών και εκατοντάδων προσκεκλημένων από τον επιχειρηματικό, οικονομικό, ακαδημαϊκό, πολιτικό και επιμελητηριακό χώρο, θα τιμηθούν επιχειρήσεις που λειτουργούν τουλάχιστον έναν αιώνα.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με συναυλία του Γιώργου Νταλάρα, ενός εμβληματικού καλλιτέχνη που έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη σύγχρονη ελληνική μουσική.