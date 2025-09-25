Σε 1,866 δις ευρώ από 1,709 δις ευρώ ανέρχεται η ασφαλιστική παραγωγή από την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2024 στην αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2025. Μέσα σε ένα χρόνο προστίθενται στις παραγωγές των ασφαλιστικών εταιρειών 157,8 εκατ. ευρώ από τα συμβόλαια ζημιών και χάνονται 10,6 εκατ. ευρώ από τους κλάδους ασφαλίσεων ζωής.

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης που καταγράφεται προέρχεται από 6 τομείς, ενώ γενικά στα συμβόλαια που αφορούν σε οχήματα αποδίδεται το 1/3 της επιπλέον παραγωγής. Ειδικότερα τα στοιχεία της ΕΑΕΕ δείχνουν πως από:

τις ασφαλίσεις πυρός από όπου εισρέουν +36,8 εκατ. ευρώ

τα συμβόλαια αστικής ευθύνης οχημάτων από όπου προστίθενται 32,6 εκατ. ευρώ

τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτων που προσθέτουν 22,8 εκατ. ευρώ

από τις ασθένειες έχουμε επιπλέον 21,2 εκατ. ευρώ παραγωγής

από τον κλάδο Βοηθείας έρχονται πρόσθετα 11,8 εκατ. ευρώ

9,3 εκατ. ευρώ από διάφορες χρηματικές απώλειες

Σε μικρότερο βαθμό συνεισφέρουν στη μεγαλύτερη παραγωγή οι εγγυήσεις, τα ατυχήματα, πιστώσεις, λοιπές ζημίες αγαθών, πιστώσεις, αστική ευθύνη πλοίων, νομική προστασία και αστική ευθύνη από αεροσκάφη.

Δείτε και άλλα στατιστικά δεδομένα