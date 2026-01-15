Πρωτοβουλία με στόχο την προστασία και την εύρυθμη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, καταθέτοντας αίτημα για απόσυρση της απόφασης δυο μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών, η οποία δημιούργησε εύλογη αναστάτωση και έντονο προβληματισμό στον κλάδο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, αναλαμβάνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), ως εκπρόσωπος των επαγγελματιών του συγκεκριμένου κλάδου στο Νομό Θεσσαλονίκης.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ως εκπρόσωπος του συνόλου των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών του Νομού Θεσσαλονίκης, έχει καταστεί δέκτης της έντονης ανησυχίας τους και εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του, για την απόφαση ακόμη δύο μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών να προχωρήσουν σε αύξηση του δικαιώματος συμβολαίου στον κλάδο υγείας, ακόμη και σε υφιστάμενα συμβόλαια υγείας.

Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καθώς υποβαθμίζει τον επαγγελματικό κλάδο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, μειώνοντας τις απολαβές τους και επιφέροντας ένα ακόμη πλήγμα στη διαρκή συρρίκνωση των εισοδημάτων τους.

Αν και το δικαίωμα συμβολαίου δεν επιβαρύνει το μικτό ασφάλιστρο και δεν γίνεται άμεσα αντιληπτό από τον καταναλωτή (πελάτη) ως αύξηση ή διαφοροποίηση στο τελικό ασφάλιστρο, δεν σχετίζεται με την ουσία της ασφαλιστικής κάλυψης, καθώς δεν προσφέρει καμία επιπλέον παροχή ή προστασία. Το μόνο αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι εισπρακτικό καθώς αποτελεί έναν κρυφό τρόπο αύξησης των εσόδων της ασφαλιστικής εταιρείας, χωρίς κανένα οικονομικό ή άλλο όφελος για την κοινωνία, τον ασφαλισμένο, ή την Πολιτεία.

Θεωρούμε την παραπάνω απόφαση ως άδικη και ζημιογόνα και καλούμε τις δυο συγκεκριμένες ασφαλιστικές εταιρείες να την αποσύρουν.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αρθεί η ως άνω απόφαση, πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής θα είναι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές να τοποθετήσουν το χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστικών τους συμβολαίων σε ασφαλιστικές εταιρείες που εφαρμόζουν πιο φιλικές τιμολογιακές πολιτικές, προς όφελος των ασφαλισμένων αλλά και της ασφαλιστικής αγοράς, οπότε το ΕΕΘ, ως θεσμικός υπερασπιστής των συμφερόντων των μελών – ασφαλιστών του, οφείλει να προστατεύσει αυτή την επιλογή που υπηρετεί το συμφέρον των επαγγελματικών διαμεσολαβητών.

Οι συγκεκριμένες αυξήσεις στις οποίες προχώρησαν οι δύο ασφαλιστικές εταιρείες πραγματοποιούνται σε μία χρονική συγκυρία κατά την οποία έχουν ήδη προηγηθεί σημαντικές ανατιμήσεις στο δικαίωμα συμβολαίου στον κλάδο αυτοκινήτου – έναν κλάδο που απασχολεί σχεδόν το σύνολο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης- και αποτελεί τη βασική πηγή εισοδήματός της, με αποτέλεσμα το εισόδημα των διαμεσολαβητών να μειώνεται έμμεσα και συνεχώς.

Κύριε Υπουργέ, ζητούμε την άμεση παρέμβαση σας προκειμένου να αποσυρθούν άμεσα οι αποφάσεις για αύξηση του δικαιώματος συμβολαίου στον κλάδο υγείας, ακόμη και σε υφιστάμενα συμβόλαια υγείας, ώστε να προστατευθούν οι επαγγελματίες ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές όπως και οι θέσεις εργασίας που προσφέρουν.