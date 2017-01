Επιστολή Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής προς τον κ. Λ. Φραγκιαδάκη

Ανοιχτή Επιστολή του Συλλόγου προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας για την πώληση:

Κύριε Φραγκιαδάκη,

Αναγκαζόμαστε να απευθυνθούμε σε σας με ανοιχτή επιστολή, μιας και αγνοήσατε τα επανειλημμένα αιτήματα του Συλλόγου για συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σας εκθέσουμε τις θέσεις του Συλλόγου Υπαλλήλων της Εθνικής Ασφαλιστικής που αφορούν στην προσπάθεια -εκ μέρους της ΕΤΕ- πώλησης της Εταιρίας μας.

Αντιλαμβανόμενοι τον πιεσμένο χρόνο σας δεν θα σας κουράσουμε πολύ. Θα σας πούμε ότι 126 χρόνια τώρα η Εταιρία μας αποτελεί τον ασφαλιστικό βραχίονα της Τράπεζας, προσφέροντας ασφαλιστική κάλυψη τόσο στα δάνεια που χορηγούσε η ΕΤΕ, όσο και στους καταθέτες της.

Προσφέροντας την σιγουριά στους ασφαλισμένους της που δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Τη σιγουριά που της προσδίδουν η ιστορία, το κύρος της, οι άνθρωποί της και η Εθνική Τράπεζα. Σε χθεσινές δηλώσεις σας στο Reuters βάσει δημοσιευμάτων φέρεστε να δηλώσατε ότι «Είναι κοινώς γνωστό ότι, από επιχειρηματική σκοπιά, θα προτιμούσαμε να διατηρήσουμε την ασφαλιστική εταιρεία, ωστόσο, είναι μέρος της αναδιάρθρωσης μας και παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση των δεσμεύσεών μας».

Αυτή σας η στοχοπροσήλωση παρότι έχετε κάθε δικαίωμα πλέον να επαναδιαπραγματευθείτε με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ανταγωνισμού, μιας και η ΕΤΕ αποπλήρωσε τα cocos στο ΤΧΣ, μας δείχνει ότι ο στόχος σας από την αρχή ήταν να «ξεφορτωθείτε» την Εθνική Ασφαλιστική. Στις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει η ΕΤΕ απέναντι στην DGComp τον Νοέμβρη του 2015, με την υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών ανέφερε ότι: «Sale of insurance activities: Full sale (closing) by 31.12.2016 unless state aid ≤ 2bn.» Τώρα λοιπόν που η κρατική ενίσχυση είναι κάτω από 2 δις ευρώ, γιατί δεν ζητάει η ΕΤΕ από τον Υπουργό Οικονομικών να κινηθούν από κοινού στην DGComp για την ματαίωση της πώλησης;