«Επιστροφή στη βάση τους». Με αυτή τη φράση χαρακτηρίζουν ανώτατα στελέχη της αγοράς τις τελευταίες κινήσεις στις οποίες προβαίνουν η μία μετά την άλλη οι συστημικές τράπεζες ώστε να επανατοποθετηθούν στρατηγικά στην ασφαλιστική αγορά.

Προκειμένου να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρει το bancassurance, αλλά και να ενισχύσουν την κερδοφορία τους μέσω των θετικών αποτελεσμάτων που παρουσιάζουν σταθερά οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι τραπεζικοί όμιλοι αποφασίζουν μία σειρά στρατηγικών εξαγορών στον κλάδο.

Εκεί εντάσσεται εξάλλου η πρόσφατη απόφαση της Τράπεζας Πειραιώς να εξαγοράσει την Εθνική Ασφαλιστική, η οποία αποτιμήθηκε στα 600 εκατ. ευρώ, όπως και η χθεσινή ανακοίνωση της Eurobank ότι θα επαναφέρει στον όμιλό της κατά 100% τη Eurolife Ζωής καταβάλλοντας στη Fairfax 813 εκατ. ευρώ.

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται και οι κινήσεις στις οποίες θα προβεί η Εθνική Τράπεζα ώστε να επαναπροσδιορίσει τη θέση της στην ιδιωτική ασφάλιση, δεδομένου ότι οι συνθήκες την υποχρεώνουν σε νέα στρατηγικά deals.

Κύκλοι της αγοράς θεωρούν ότι ενέργειες όπως οι προαναφερόμενες θα έχουν και συνέχεια καθότι στο σύνολό τους οι συστημικές τράπεζες, αλλά και ο πέμπτος πυλώνας του τραπεζικού συστήματος, θα θελήσουν να ενδυναμώσουν την παρουσία τους στην ασφαλιστική αγορά.

Μένει να φανεί ποιες θα είναι οι επόμενες ανακοινώσεις, αν και η αγορά προεξοφλεί ότι σε αυτή τη φάση θα προέλθουν από την Εθνική Τράπεζα.