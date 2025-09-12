Στο ολοκαίνουργιο και πολύ όμορφο Roof Garden της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ο επικεφαλής της Baloise, κ. Juerg Schiltknecht, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ατλαντικής Ένωσης, κ. Γιάννης Λαπατάς και ο Operations Consultant, κ. Νότης Λαπατάς συνέφαγαν, σχεδιάζοντας μέσα σε μια πολύ φιλική και ζεστή ατμόσφαιρα, πρωτοποριακές και σημαντικές ενέργειες ανάπτυξης των εργασιών στην Ελλάδα, ιδιαίτερα με την συνένωση των δύο κορυφαίων Ομίλων της Ελβετίας, Baloise – Helvetia, διατηρώντας πάντοτε τις ίδιες αναλογίες μετοχών που υπάρχουν εδώ και μισό αιώνα.

Πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε κάποια ιδιαίτερα νέα.