Όταν δίνεις αίμα, χαρίζεις ζωή σε κάποιον συνάνθρωπό σου!

Την απλή αυτή αλήθεια την έχει υιοθετήσει η Επιθεώρηση Χρυσολόγου της Εθνικής Ασφαλιστικής και την έχει ενστερνιστεί το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της. Ιεραρχία, συνεργάτες, διοικητικοί υπάλληλοι, ακόμα και πελάτες!

Η 10η Ημέρα Εθελοντικής Αιμοδοσίας στις 30 Οκτωβρίου 2025 αποτέλεσε την ευκαιρία για μια ακόμη γιορτή στο χώρο των γραφείων της Επιθεώρησης. Γιατί μόνο ως γιορτή μπορεί να χαρακτηριστεί η εθελοντική προσφορά αίματος!

Για ένα επάγγελμα που χαρακτηρίζεται ως προσφορά στην κοινωνία και οι άνθρωποι που το υπηρετούν διακρίνονται για την βαθειά τους πίστη στην προστασία των συνανθρώπων, η πράξη της Αιμοδοσίας είναι αυτονόητη επιλογή.

Ο επικεφλής της Επιθεώρησης κ. Χρήστος Χρυσολόγου, φανερά ικανοποιημένος από την προσέλευση των αιμοδοτών και την επιτυχία της 10ης Ημέρας Εθελοντικής Αιμοδοσίας, δηλώνει:

“Η αιμοδοσία είναι μια πράξη ανθρώπινης αλλά και συναδελφικής αλληλεγγύης. Πιστοί στις αρχές μας και στα πιστεύω μας θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και να διαδίδουμε τον θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας. Η προσφορά αίματος δεν κοστίζει σε κανέναν, γεμίζει ικανοποίηση τον δότη, ωφελεί τον συνάνθρωπο, συγγενή ή φίλο, συνεργάτη ή πελάτη, γνωστό ή άγνωστο. Με το δικό σου αίμα, κάποια στιγμή, σώνεται κάποιος που το χρειάζεται. Υπάρχει εντονότερη και ομορφότερη αίσθηση προσφοράς και ηθικής ικανοποίησης; Η Επιθεώρησή μας θα συνεχίσει με συνέπεια και περηφάνεια στην διάδοση του θεσμού της εθελοντικής αιμοδοσίας”.

Οι στόχοι της Επιθεώρησης Χρυσολόγου δεν περιορίζονται σε παραγωγές, ασφάλιστρα και αποζημιώσεις, αλλά επεκτείνονται και σε πολύπλευρες, συνεχείς και ουσιαστικές δράσεις στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Και τα αποτελέσματα δικαιώνουν και καθιστούν την Επιθεώρηση πρωταγωνίστρια σε όλους τους τομείς, κάθε χρόνο!