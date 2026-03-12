Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα ιρακινά ύδατα, όπου δύο δεξαμενόπλοια καυσίμων δέχθηκαν επίθεση ενώ βρίσκονταν κοντά στο λιμάνι της Βασόρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα από τα πλοία είναι ελληνόκτητο, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στις ναυτιλιακές αρχές και στον ελληνικό ναυτιλιακό κλάδο.

Η επίθεση προκάλεσε ισχυρές εκρήξεις και πυρκαγιά σε ένα από τα πλοία, ενώ αναφέρθηκε και ένας νεκρός μέλος του πληρώματος. Οι υπόλοιποι ναυτικοί διασώθηκαν από τις τοπικές αρχές και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Το ένα πλοίο ονομάζεται Zefyros, είναι ελληνικών συμφερόντων και όλοι οι ναυτικοί που βρίσκονταν πάνω σε αυτό είναι καλά στην υγεία τους. Το δεύτερο πλοίο είναι το αμερικανικό Safe Sea, στο πλήρωμα του οποίου ανήκε και ο ναυτικός που έχασε τη ζωή του.

Βίντεο από την ΕΡΤ με τη διάσωση των ναυτικών

Οι συνθήκες της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση, ωστόσο διεθνή μέσα ενημέρωσης συνδέουν το περιστατικό με την αυξανόμενη ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι ιρακινές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα, ενώ παράλληλα εξετάζονται μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο.

Το συμβάν προκαλεί ανησυχία για τη σταθερότητα στις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου, καθώς η περιοχή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους στον κόσμο.