Κλειστά κράτησε τα χαρτιά του ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, για το πώς θα επανατοποθετηθεί ο όμιλος στο bancassurance, μιλώντας την περασμένη εβδομάδα στους αναλυτές με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεάμηνο του ομίλου.

Αν και δέχτηκε αρκετές ερωτήσεις για τα σχέδιά του και κυρίως για το ενδεχόμενο απόκτησης ασφαλιστικής εταιρείας, μετά την συμφωνία εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς μέσω του CVC, ο ίδιος δεν θέλεις ένα περιγράψει τις επόμενες κινήσεις του.

Αρκέστηκε μόνο να πει ότι θα χρειαστεί υπομονή, ότι η τράπεζα αναζητεί ευκαιρία η οποία θα προσδώσει υπεραξία στους μετόχους της και ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες εξαγοράς στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης. Επί της ουσίας έδειξε το δρόμο του εξωτερικού, υπονοώντας ότι η όποια πιθανή συνέχεια αναζητείται εκτός συνόρων.

Στο μεταξύ η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να απολαμβάνει τις προμήθειες που εισπράττει από τις τραπεζασφαλιστικές εργασίες της Εθνικής Ασφαλιστικής.