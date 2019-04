ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ: “Together we can make it happen”

Η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ πραγματοποίησε εκδήλωση αφιερωμένη στους εργαζόμενους και τους συνεργάτες του δικτύου της, την Πέμπτη 4 Απριλίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Με το μήνυμα Together we can make it happen, η εταιρεία αποδεικνύει ότι είναι σταθερά δίπλα στο δίκτυο συνεργατών της, δίνοντας ευκαιρίες για ενίσχυση της ομαδικότητας και ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των συνεργατών και των στελεχών της.

Για 27 χρόνια, η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ πρωταγωνιστεί στην αγορά της Διαμεσολάβησης, θέτοντας τον πήχη ακόμα πιο ψηλά και στηρίζοντας τους πελάτες της, σε κάθε τους βήμα. Η εταιρεία συνεχίζει τη δυναμική της πορεία με τους συνεργάτες της, ενσωματώνοντας στην καθημερινότητά της την έννοια του «μαζί θα καταφέρουμε ακόμα περισσότερα».

Στην ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ, το δίκτυο συνεργατών και οι εργαζόμενοι της εταιρείας είναι μία ομάδα, 1Team. Η κα Άννυ Τρύφων, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης, επισημαίνοντας ότι «για ακόμη μία χρονιά, η ομάδα της ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ πέτυχε εξαιρετικά αποτελέσματα.

Mε ομαδική δουλειά και πάθος, διευρύναμε το πελατολόγιο μας, κατακτήσαμε νέους στόχους και μεγεθύναμε τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας. Στην ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες και την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει από τα 27 χρόνια σταθερής παρουσίας μας στην ασφαλιστική αγορά της Διαμεσολάβησης, στοχεύοντας να κάνουμε την επόμενη ημέρα πιο λειτουργική και πιο αποτελεσματική, δηλαδή καλύτερη για τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και τους πελάτες μας».