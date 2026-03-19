Έναν κρίσιμο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την πώληση ακινήτου υψηλής αξίας, δρομολογεί για τις 2 Απριλίου το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχημάτων.

Πρόκειται για κτήριο οριζόντιων ιδιοκτησιών γραφείων και αποθηκευτικών – βοηθητικών χώρων, που βρίσκεται επί των οδών Μάκρη 1 και Διονυσίου Αρεοπαγίτου, για το οποίο το Επικουρικό Κεφάλαιο έχει ορίσει ως τιμή εκκίνησης των ποσό των 7.185.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το ακίνητο τέλει υπό την κυριότητα της η υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας Commercial Value ΑΕ.

Στο βαθμό που η πλειοδοτική διαδικασία ολοκληρωθεί θετικά, το Επικουρικό Κεφάλαιο θα έχει εξασφαλίσει μία ακόμη οικονομική «ανάσα» για το ταμείο του, που πλέον έχει εξυγιανθεί πλήρως. Υπό αυτή την έννοια, κάθε έξτρα έσοδο που εισπράττει ο φορέας -πέραν των εισφορών που καταβάλλουν ετησίως οι ασφαλιστικές εταιρείες- τον καθιστούν πιο ισχυρό οικονομικά.