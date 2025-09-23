Αντίστροφα μετρά η αγορά για την έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα δίνει τη δυνατότητα της αυτόματης ενημέρωσης των διαθέσιμων αρχείων των Επιμελητηρίων με τις αιτήσεις πιστοποίησης και επαναπιστοποίησης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, καθώς και με τα ετήσια ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους.



H συγκεκριμένη ρύθμιση ψηφίστηκε στις 25 Ιουλίου 2025 και είναι αποτέλεσμα μεγάλης προσπάθειας από το ΕΕΑ, τον πρόεδρο Γ. Χατζηθεοδοσίου και το Γενικό Γραμματέα, Δ. Γαβαλάκη για την απαλλαγή της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από κάθε γραφειοκρατία.

Όπως εξηγεί ο κ. Γαβαλάκης με τον τρόπο αυτό θα διευθετηθεί ένα πάγιο αίτημα του κλάδου, το οποίο θα επιταχύνει μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες, εξοικονομώντας πρωτίστως χρόνο και δευτερευόντως χρήμα για τους διαμεσολαβητές, αλλά και για τις διοικήσεις των Επιμελητηρίων.

Όπως είναι γνωστό, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές κάνουν τη διαδικασία της επαναπιστοποίησης κάθε χρόνο μετά από δεκαπεντάωρη εκμάθηση και οι σχετικές βεβαιώσεις κοινοποιούνται στα Επιμελητήρια από τους ιδίους. Πλέον, η διαδικασία αυτή θα διενεργείται απ΄ ευθείας από τους αρμόδιους φορείς εκπαίδευσης.

Παράλληλα, ετησίως οι διαμεσολαβητές ανανεώνουν τα ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης, τα οποία επίσης καταθέτουν στα κατά τόπους Επιμελητήρια. Με το νέο καθεστώς οι διαδικασίες αυτοματοποιούνται και η σχετική ενημέρωση θα γίνεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Σημειώνεται ότι, στον κλάδο απασχολούνται περίπου 11.800 φυσικά πρόσωπα και 1.000 νομικά πρόσωπα ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, τα οποία αναμένεται να ωφεληθούν από την προς υπογραφή υπουργική απόφαση.

Έτσι θα αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα των διαγραφών από διαμεσολαβητές που λόγω αμέλειας ή λαθών βρίσκονταν αντιμέτωποι με διαδικασίες που έπρεπε να κάνουν από την αρχή.