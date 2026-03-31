Μείωση στα σοβαρά τροχαία ατυχήματα καταγράφηκε το 2025 με τα θανατηφόρα περιστατικά να είναι κατά 22,2% λιγότερα και τα σοβαρά ατυχήματα κατά 18,3%, επίσης λιγότερα σε αριθμό.

Παρά τη μείωση της σοβαρότητας, ο συνολικός αριθμός των παθόντων, νεκροί και τραυματίες, παρέμεινε σχεδόν σταθερός (7.105 το 2024 έναντι 7.104 το 2025). Αυτό οφείλεται στην αύξηση των ελαφρά τραυματιών κατά 0,8%.

Θετικό στοιχείο είναι ότι ο δείκτης θνησιμότητας ανά ατύχημα στην Αττική βελτιώθηκε, πέφτοντας από τους 28 στους 23 νεκρούς ανά 1.000 ατυχήματα.