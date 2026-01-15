Η ERGO πιστοποιήθηκε ως Top Employer 2026 στην Ελλάδα και την Ευρώπη από το διεθνώς αναγνωρισμένο Top Employers Institute επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στη δημιουργία ενός σύγχρονου, δημιουργικού και βιώσιμου εργασιακού περιβάλλοντος.

Η διάκριση προκύπτει μέσα από μια απαιτητική και ανεξάρτητη διαδικασία αξιολόγησης, που εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί σχεδιάζουν και υλοποιούν την εμπειρία εργασίας, καλύπτοντας το σύνολο των πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με βάση κρίσιμους άξονες, όπως η στρατηγική και η ηγεσία, η δέσμευση και η εμπειρία των εργαζομένων, η μάθηση και ανάπτυξη, οι σύγχρονοι τρόποι εργασίας, καθώς και η διαφορετικότητα, η συμπερίληψη και η βιώσιμη ανάπτυξη. Η καθημερινή εμπειρία εργασίας στην ERGO βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την ευελιξία, ενθαρρύνοντας την ανοιχτή επικοινωνία, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Ένα περιβάλλον, που προσαρμόζεται στις ανάγκες του σύγχρονου κόσμου της εργασίας και εξελίσσεται διαρκώς μαζί με τους ανθρώπους του.

Σε δήλωσή της, η Ελισάβετ Κοκκίνου, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ανέφερε: «Ο κόσμος της εργασίας εξελίσσεται συνεχώς και απαιτεί από τους οργανισμούς να επαναπροσδιορίζουν διαρκώς τον τρόπο με τον οποίο στηρίζουν και αναπτύσσουν τους ανθρώπους τους. Μέσα από μια αξιόπιστη διαδικασία πιστοποίησης, αποκτούμε πολύτιμα εργαλεία που μας βοηθούν να ενισχύουμε ουσιαστικά την εμπειρία εργασίας στην εταιρεία μας. Η πιστοποίηση Top Employer επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία μας “ERGO. Grow Together”. Αναπτυσσόμαστε Μαζί – μαθαίνουμε, εξελισσόμαστε και προοδεύουμε ως ομάδα. Αυτή η διάκριση ανήκει στους ανθρώπους μας και μας εμπνέει να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, κάθε μέρα».

Ο CEO της ERGO, Ερρίκος Μοάτσος, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτή τη διάκριση καθώς αντικατοπτρίζει τη στρατηγική μας δέσμευση να είμαστε εργοδότης επιλογής. Η επιτυχία μας συνδέεται άμεσα με τη δύναμη των ομάδων μας και αυτή η αναγνώριση μας κινητοποιεί να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να επενδύουμε στους ανθρώπους μας που διαμορφώνουν το μέλλον της εταιρείας».