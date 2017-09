Ερμηνευτικό Λεξικό: Ασφάλιση Ατυχηματικής Μόλυνσης

To id αναδημοσιεύει την Ασφάλιση Ατυχηματικής Μόλυνσης που δεν περιλαμβάνει αποκατάσταση ζημιών στο περιβάλλον όπως αναφέρεται στο ερμηνευτικό λεξικό της ΕΑΕΕ:

Η κατωτέρω περιγραφόμενη κάλυψη της έναντι τρίτων Ατυχηματικής Μόλυνσης είναι ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται στον Ασφαλισμένο κατά κανόνα ως Ειδικός Όρος – Επέκταση της βασικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης που έχει συνάψει με τον Ασφαλιστή του, και μάλιστα παρέχεται κατά παρέκκλιση σχετικής Εξαίρεσης που συνήθως προβλέπεται στους Γενικούς Όρους της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης.

Η εν λόγω κάλυψη – Ειδικός Όρος Ατυχηματικής Μόλυνσης – δεν αφορά στην αποκατάσταση ζημιών στο περιβάλλον και παρέχεται συνήθως με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους / προϋποθέσεις και ειδικές εξαιρέσεις. Πιο συγκεκριμένα: Όπως αναφέρθηκε, ο εν λόγω Ειδικός Όρος Ασφάλισης Ατυχηματικής Μόλυνσης έναντι τρίτων παρέχεται συνήθως κατά μερική τροποποίηση της Εξαίρεσης των Γενικών Όρων της Ασφαλιστικής Σύμβασης Αστικής Ευθύνης και τηρουμένων των λοιπών όρων / προϋποθέσεων / εξαιρέσεων αυτής, έτσι ώστε η κάλυψη που παρέχεται με την Ασφαλιστική Σύμβαση να επεκτείνεται και να περιλαμβάνει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου για ζημιές (Σωματικές Βλάβες / Θάνατο ή και Υλικές Ζημίες) τρίτων, που οφείλονται σε ατυχηματική μόλυνση / ρύπανση του περιβάλλοντος χώρου από υπαιτιότητά του Ασφαλισμένου, η οποία θα είναι συνέπεια ξαφνικού, απρόβλεπτου, τυχαίου, μη αναμενόμενου, αιφνίδιου και ακούσιου γεγονότος (ατυχήματος).

Προκειμένου να υφίσταται τυχόν ζημιογόνο γεγονός ατυχηματικής μόλυνσης / ρύπανσης καλυπτόμενο από την εν λόγω ασφαλιστική σύμβαση, πρέπει να τηρούνται κατά κανόνα και μάλιστα ταυτόχρονα οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Το περιστατικό της μόλυνσης / ρύπανσης να είναι ξαφνικό, ατυχηματικό, απρόβλεπτο και ακούσιο.

2. Το περιστατικό της μόλυνσης / ρύπανσης να έχει έναρξη εντός της περιόδου ασφάλισης και να έχει γνωστοποιηθεί στον Ασφαλισμένο εντός ……… ημερολογιακών ημερών από την έναρξή του.

3. Το περιστατικό της μόλυνσης / ρύπανσης να έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως από τον Ασφαλισμένο στην Ασφαλιστική Εταιρία εντός ……… ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία έλαβε ή άρχισε να λαμβάνει χώρα το περιστατικό.

4. Το περιστατικό της μόλυνσης/ ρύπανσης δεν προέρχεται από την εκούσια και ηθελημένη παραβίαση Νόμου, Κανονισμού ή Οδηγίας.

Σχετικά με την έκταση της κάλυψης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

• η παραπάνω κάλυψη δεν ισχύει όπου η μόλυνση/ ρύπανση είναι βαθμιαία / σταδιακή (gradual pollution) • στην παραπάνω κάλυψη δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα επαναφοράς του περιβάλλοντος στην προτέρα του ατυχήματος κατάσταση (oύτε τα έξοδα αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος), ούτε τα έξοδα αποκομιδής απορριμμάτων και ερειπίων που προέκυψαν από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου

• δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη ούτε αποζημιώνονται με τον εν λόγω Ειδικό Όρο ζημιογόνα γεγονότα σε τοποθεσίες / εγκαταστάσεις που ανήκουν ή και μισθώνονται ή και με σύμβαση leasing ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο βρίσκονται υπό τον έλεγχο / εποπτεία / φροντίδα του Ασφαλισμένου • προγενέστερα της ημερομηνίας έναρξης της Ασφαλιστικής Σύμβασης περιστατικά μόλυνσης / ρύπανσης – ζημιογόνα γεγονότα ατυχηματικής μόλυνσης / ρύπανσης δεν συμπεριλαμβάνονται στην κάλυψη

• οι υπεργολάβοι του Ασφαλισμένου δεν θεωρούνται τρίτοι για τους σκοπούς της παρούσας κάλυψης

• δεν καλύπτεται με την ασφάλισης αυτή οποιαδήποτε Ευθύνη του Ασφαλισμένου που απορρέει από την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά στην πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας» και κάθε τροποποιητική ή συμπληρωματική πράξη αυτής, από το Π.Δ. 148/2009, όπως ισχύει, καθώς και από κάθε σχετική Εθνική ή άλλη Νομοθεσία που αφορά την Ευθύνη για πρόληψη και αποκατάσταση της ζημίας στο περιβάλλον εν γένει.

Συνήθεις Προϋποθέσεις Κάλυψης :

• Για την ισχύ της κάλυψης, απαρέγκλιτη προϋπόθεση είναι, κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, να παραμένουν σε ισχύ όλες οι απαραίτητες άδειες λειτουργίας του Ασφαλισμένου.

• Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και να τηρεί τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς λειτουργίας της επιχείρησής του για την αποφυγή ατυχημάτων.

• Η παρούσα κάλυψη βασίζεται στα υποβληθέντα στοιχεία και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει καθαρό ιστορικό ζημιών.

Εξαιρέσεις (Oι κάτωθι Εξαιρέσεις συμφωνούνται συνήθως και ισχύουν επιπλέον και συμπληρωματικά των Εξαιρέσεων των Γενικών και Ειδικών Ασφαλιστικών Όρων της ασφαλιστικής σύμβασης.)

Ο Ασφαλιστής δεν θα ευθύνεται προς αποζημίωση του Ασφαλισμένου ή του δικαιούχου του ασφαλίσματος, εφ’ όσον η άμεση ή έμμεση αιτία της επελεύσεως ή της επιτάσεως του Ασφαλιστικού Κινδύνου, ή η αιτία αυξήσεως ή επιδεινώσεως της Ζημίας που προκάλεσε η επέλευση του Ασφαλιστικού Κινδύνου, σχετίζεται με τα ακόλουθα:

• Κάθε είδους χρηματικά πρόστιμα, ποινές ή αποζημιώσεις καταβλητέες προς παραδειγματισμό ή/και τιμωρία (exemplary damages), punitive damages, liquidated damages, treble damages or any damages resulting from the multiplication of compensatory damages, εξαγορά ποινής και έξοδα ποινικής δίκης

• Μόνιμη/ προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων

• Διαχείριση/ επεξεργασία αποβλήτων

• RSI

• Μεταφορά αποβλήτων και επικινδύνων αποβλήτων

• Ζημίες οφειλόμενες σε ιούς ή σύνδρομα

Ειδική Εξαίρεση Συγκεκριμένων Ουσιών

Ο Ασφαλιστής δεν θα ευθύνεται προς αποζημίωση του Ασφαλισμένου ή του δικαιούχου του ασφαλίσματος, εφ’ όσον η άμεση ή έμμεση αιτία της επελεύσεως ή της επιτάσεως του Ασφαλιστικού Κινδύνου, ή η αιτία αυξήσεως ή επιδεινώσεως της Ζημίας που προκάλεσε η επέλευση του Ασφαλιστικού Κινδύνου, σχετίζεται με τα ακόλουθα προϊόντα ή και ουσίες ή και προϊόντα που περιέχουν αυτές τις ουσίες ανεξαρτήτως της κατηγορίας, του είδους, του σήματος, της χημικής ονομασίας ή της εμπορικής ονομασίας/επωνυμίας τους:

(1) Atrazin

(2) CCA Chromated Copper Arsenate

(3) Lead paint

(4) Lead as pollutant

(5) MYBE Methyl-Tert-Butyl-Ether

(6) OBDE Octa-Bromo-Diphenyl-Ether

(7) PBDE Polybrominated- Diphenyl-Ether

(8) Persistant Organic Pollutants as defined in the Stockholm Convention: • Aldrin • Chlordane • DDT • Dleldrin • Dloxin • Endrin • Furans • Heptachlor • Hexachlorobenzene • Mirex • PCB • Toxaphen

(9) PFOS as defined in the EPA SNUR (Significant New Use Rule) of March 22, 2004

(10) TBT Tri-Butyl-Tin

(11) Urea Formaldehyde

Σημειώσεις: 1. Επισημαίνεται ότι για τους σκοπούς του «Ερμηνευτικού Λεξικού» έχουν ληφθεί υπόψη οι όροι / προϋποθέσεις και ειδικές εξαιρέσεις που απαντώνται συχνότερα σε Ειδικούς Όρους Ασφάλισης Ατυχηματικής Μόλυνσης έναντι τρίτων, χωρίς να αποκλείεται, όπως είναι ευνόητο, η προσθήκη ή αφαίρεση όρων μετά από συμφωνία Ασφαλισμένου και Ασφαλιστή. 2. Η κάλυψη της αποκατάστασης των ζημιών στο περιβάλλον μπορεί επίσης να παρασχεθεί στον Ασφαλισμένο είτε με έτερο Ειδικό Όρο – Επέκταση κάλυψης είτε με Αυτοτελή Σύμβαση Ασφάλισης. Για την ασφάλιση αυτή θα γίνει ξεχωριστή αναφορά σε άλλο σημείο του «Ερμηνευτικού Λεξικού».