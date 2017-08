Ερωτήσεις και απαντήσεις για τα PRIIP’s από την Επιτροπή εποπτείας στην Ευρώπη

Στις 18 Αυγούστου 2017 η Κοινή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών δημοσίευσε τη δεύτερη δέσμη χρήσιμων ερωτήσεων και απαντήσεων (second batch of Q&A) σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη του Κανονισμού της Ε.Ε. 1286/2014 για τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα που απευθύνονται σε ιδιώτες επενδυτές συμπεριλαμβανομένων σε αυτά και των επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων (Packaged Retail Products and Insurance based Investment Products-PRIΙP). Η δεύτερη αυτή δέσμη ερωταπαντήσεων συνοδεύεται και από ένα σετ διαγραμμάτων που αφορούν στον υπολογισμό κινδύνου και ανταμοιβής και από παραδείγματα.