Οι εξελίξεις στη μετά Covid εποχή και η θωράκιση της δημόσιας υγείας βρίσκονται στο επίκεντρο της πρεμιέρας, αύριο Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, του μοριοδοτούμενου Εκπαιδευτικού Προγράμματος που έχει καταρτίσει και φέτος, για 11η συνεχή χρονιά, με δωρεάν εγγραφή και παρακολούθηση, η Επιστημονική Επιτροπή του Ερρίκος Ντυνάν.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πληρέστερα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση στη χώρα μας, πιστοποιημένο και μοριοδοτούμενο από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.),προσφέροντας πολύτιμα εφόδια σε ιατρούς, αλλά και σε κάθε απασχολούμενο στον τομέα της υγείας. Στην εναρκτήρια ημερίδα στο Αμφιθέατρο του Ερρίκος Ντυνάν (ώρα 13.30), κεντρικός εισηγητής (με θέμα «Μετά τον Covid, τι;») θα είναι ο καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ κ. Σωτήριος Τσιόδρας, ενώ στις νέες προκλήσεις που αναδεικνύονται για τη Δημόσια Υγεία θα εστιάσει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας κ. Χρήστος Χατζηχριστοδούλου.

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα για το νέο ακαδημαϊκό έτος ολοκληρώνεται στις 3 Ιουνίου 2026. Καλύπτει 32 θεματικές ενότητες και μοριοδοτείται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ) συνολικά με 64 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME-CPD credits). Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME – UEMS, και την αντίστοιχη έγκριση του Π.Ι.Σ., δίδονται σε κάθε συμμετέχοντα ιατρό δύο (2) μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης για την παρακολούθηση καθενός από τα 32 σεμινάρια. Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση τη συμπλήρωση – ηλεκτρονικά – της φόρμας εγγραφής στο πρόγραμμα.

Οι επιστημονικές εκδηλώσεις έχουν προγραμματισθεί να διεξάγονται κάθε Τετάρτη στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου, διευκολύνοντας και τον ετήσιο προγραμματισμό των ενδιαφερομένων για τη συστηματική παρακολούθησή τους. Το πρόγραμμα της περιόδου 2025 – 2026 θα μεταδίδεται και livestreaming, με τη δυνατότητα ερωτήσεων σε chat, καθώς και τη δυνατότητα για επικοινωνία και αξιολόγηση του προγράμματος ηλεκτρονικά. Έτσι είναι δυνατή η παρακολούθηση – και η μοριοδότηση – χωρίς να είναι προαπαιτούμενη η φυσική παρουσία στο νοσοκομείου.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση του εκάστοτε σεμιναρίου, καθώς και για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και κάθε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης του Ερρίκος Ντυνάν, στο τηλ. 210.6972189 ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης scientific.education@dunant.gr

Το νέο πρόγραμμα των μοριοδοτούμενων σεμιναρίων 2025-26 παρατίθεται στο ακόλουθο link: https://www.dunant.gr/el/news/ekpaideusi/iatriki-ekpaideusi/moriodotoumena-2025-2026/