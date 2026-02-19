Με τη βεβαιότητα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence – ΑΙ) αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στο πεδίο της ιατρικής φροντίδας και σε μια πορεία μετεξέλιξης των συστημάτων υγείας, αλλά δεν αποτελεί τον γιατρό του μέλλοντος ούτε μπορεί να παρακάμψει τον ανθρώπινο παράγοντα, το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν και ο Όμιλος IMITHEA σχεδιάζουν ήδη τα επόμενα βήματά τους για έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια νέα εποχή αλματώδους εξέλιξης και μεγάλων προκλήσεων.

Παράλληλα με τη συνεχή ενίσχυση του εξοπλισμού τους με τεχνολογία αιχμής, όπως τα ρομποτικά χειρουργικά συστήματα, το PET-Scan τελευταίας γενιάς κ.α., που ενσωματώνουν στα προγράμματά τους τη λειτουργία ΑΙ, ανοίγει ένας κύκλος επιμόρφωσης του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού δυναμικού τους για κάθε πτυχή των καινοτόμων αλλαγών που συνοδεύουν τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Προς την κατεύθυνση αυτή, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Ερρίκος Ντυνάν, ο διακεκριμένος γιατρός Shai Misan, εκ των πλέον ειδικευμένων παγκοσμίως στην εφαρμογή προγραμμάτων AI στα συστήματα υγείας, με έδρα στο Μιλάνο, παρουσίασε τις βασικές αλλαγές που έχουν επέλθει και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο πεδίο της νοσοκομειακής φροντίδας. Τονίζοντας εμφατικά ότι «ο γιατρός διατηρεί πάντα τον τελικό έλεγχο», ο dr Misan επισήμανε ότι οι αλλαγές μέσω του ΑΙ μεταμορφώνουν κάθε λειτουργικό επίπεδο στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς οδηγούν σε αύξηση της διαγνωστικής ακρίβειας και ανοίγουν νέους δρόμους στην παροχή εξατομικευμένης φροντίδας, εξασφαλίζοντας παράλληλα μείωση των διοικητικών και γραφειοκρατικών βαρών.

Η υπεύθυνη εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινή κλινική πράξη -σημείωσε ο dr Misan- θα αποτελεί πάντοτε κρίσιμο παράγοντα, αλλά η ιατρική τεκμηρίωση, ο εντοπισμός ασθενειών σε πρώιμο στάδιο, η στοχευμένη θεραπεία και απολύτως ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή, όπως και η διοικητική αυτοματοποίηση, από τη διαχείριση των ραντεβού και των νοσηλειών έως την κατανομή πόρων και την κοστολόγηση θεραπευτικών πλάνων, αλλάζουν ριζικά.

Απευθύνοντας τον δικό του χαιρετισμό στην ειδική εκδήλωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου τόνισε ότι η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργεί πρωτοφανείς ευκαιρίες, καθιστώντας την υγειονομική περίθαλψη πιο αποτελεσματική, προσβάσιμη και οικονομικά βιώσιμη, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι ο Όμιλος IMITHEA θα πρωταγωνιστήσει σε αυτή τη νέα εποχή.

Από την πλευρά του, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου IMITHEA κ. Θέμος Χαραμής χαρακτήρισε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως τη μεγαλύτερη νέα πρόκληση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. «Πρόκειται για ένα νέο όπλο στα χέρια γιατρών και ασθενών που εξασφαλίζει πιο στοχευμένη και αποτελεσματική περίθαλψη. Το Ερρίκος Ντυνάν και ο Όμιλος IMITHEA θα ανταποκριθούν με επιτυχία και σε αυτή την πρόκληση, πάντοτε με ποιότητα και ασφάλεια», ήταν το δικό του μήνυμα.