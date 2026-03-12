Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος εκφράζει την λύπη του και τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του, για την απώλεια του εκλεκτού συναδέλφου Γιώργου Κακάκη, ο οποίος διατέλεσε επί σειρά ετών Γεν. Γραμματέας και Μέλος του ΔΣ καθώς και χρόνια ενεργό μέλος της Ένωσης.

Όπως αναφέρει “Ήταν ιδιαίτερη τιμή για όλους μας η συνεργασία μαζί του. Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση έχασε έναν εξαίρετο επαγγελματία. Η θλίψη και η απώλεια είναι τεράστια!”.