Η πρωτοβουλία μετεκπαίδευσης ενδιαφερομένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών μας, την οποία αναπτύσσει η ΕΣΑΠΕ και τελεί υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, συνεχίζεται δυναμικά, όπως είχαμε προαναγγείλει, με το επόμενο εκπαιδευτικό σεμινάριο:

Ηγεσία & Πωλήσεις στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει ριζικά τον τρόπο άσκησης ηγεσίας και τις στρατηγικές πωλήσεων.



Το επικείμενο σεμινάριο αναδεικνύει:

✔ Νέες δεξιότητες ηγεσίας στην εποχή της AI

✔ Χρήσιμα εργαλεία και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων

✔ Στρατηγικές πωλήσεων και βελτιστοποίηση customer experience

✔ Σύγχρονες προσεγγίσεις επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και διοίκησης πωλήσεων

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που συνδυάζει τεχνολογία, καινοτομία και ανθρώπινη ηγεσία.



Aφορά τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές που επιθυμούν να πρωταγωνιστήσουν στη νέα εποχή.

Εισηγητής: ο Δρ Δαμιανός Γιαννάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Marketing και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Πωλήσεων του Hellenic American University, με υψηλή εξειδίκευση επί του θέματος και σημαντική εμπειρία σε περιβάλλοντα ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρες: 15:00 – 18:20

Τρόπος Διεξαγωγής: Υβριδικό περιβάλλον (διά ζώσης & διαδικτυακά)

Αυτή η πρωτοβουλία επισφραγίζει τη σταθερή προσήλωση της ΕΣΑΠΕ στην επιμόρφωση και τη διαρκή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Η επένδυση στη γνώση αποτελεί βασικό πυλώνα για την αναβάθμιση της ποιότητας των ασφαλιστικών υπηρεσιών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και την ενίσχυση της αξιοπιστίας του επαγγέλματος.

Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή και το κόστος παρακολούθησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη διοικητική υποστήριξη του Σωματείου στο: