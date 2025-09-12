Η ΕΣΑΠΕ www.esape.gr , στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της, με την GAMA Global Hellas-Cyprus www.gamahellas.com , συνεχίζουν να συνεισφέρουν στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση μέσω των εκπαιδευτικών τους συνεδρίων, από το 2013 έως το 2025, με Διεθνείς Ομιλητές (υπό την αιγίδα της GAMAGlobal www.gamaglobal.org ).

Κορυφαίοι Ομιλητές από την Παγκόσμια Ασφαλιστική Βιομηχανία θα βρεθούν στο εκπαιδευτικό συνέδριο “The New Era of Leadership” την Τετάρτη 1 η Οκτωβρίου 2025, ώρες 11:00-17:00, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη.

Βασικοί ομιλητές του συνεδρίου θα είναι:

η Bonnie Godsman , President & CEO – GAMA Global

, President & CEO – GAMA Global ο Ed Deutschlander , CEO – North Star Resource Group

, CEO – North Star Resource Group ο κ . Κωνσταντίνος Κίντζιος , Business Mentor | Leadership Coach | Public Speaker

, Business Mentor | Leadership Coach | Public Speaker Πάνελ Στελεχών

Πάνελ Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων

Διεθνείς βραβεύσεις από GAMAGlobal για πρώτη φορά στην Ελλάδα – Κύπρο

Δείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες στο https://www.gamahellas.com/events/events/the-new-era-of-leadership/

Το συνέδριο τελείται υπό την αιγίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ).

Κάντε τώρα την εγγραφή σας πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://gamahellasevent2025.liveon.tech/panel/register