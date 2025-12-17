Με επιτυχία και υψηλή συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 10/12/2025 οι εκλογές της Ένωσης Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος.

Τα εκλεγέντα Μέλη συγκροτήθηκαν σε Σώμα ΔΣ που θα διοικήσει την Ένωση για την επόμενη διετία, ως ακολούθως :\

Ο ρόλος του Συντονιστή παραμένει καθοριστικός για την ιδιωτική ασφάλιση. Συμβάλλει ουσιαστικά:

στην ανάπτυξη και ποιότητα των δικτύων πωλήσεων,

Οι στόχοι της νέας διετίας επικεντρώνονται στην:

ανάδειξη και προβολή του επαγγέλματος,

, προετοιμασία των δράσεων για τα 40 χρόνια της Ένωσης το 2026.

Η παρουσία και η φωνή των Συντονιστών είναι καθοριστική για το μέλλον της αγοράς.