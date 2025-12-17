Με επιτυχία και υψηλή συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 10/12/2025 οι εκλογές της Ένωσης Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος.
Τα εκλεγέντα Μέλη συγκροτήθηκαν σε Σώμα ΔΣ που θα διοικήσει την Ένωση για την επόμενη διετία, ως ακολούθως :\
Ο ρόλος του Συντονιστή παραμένει καθοριστικός για την ιδιωτική ασφάλιση. Συμβάλλει ουσιαστικά:
- στην ανάπτυξη και ποιότητα των δικτύων πωλήσεων,
- στην εποπτεία της ορθής εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου από τους ασφαλιστικούς πράκτορες,
- στη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας όλης της αγοράς.
Οι στόχοι της νέας διετίας επικεντρώνονται στην:
- ανάδειξη και προβολή του επαγγέλματος,
- θεσμική θωράκιση του ρόλου του Συντονιστή,
- ενίσχυση της διάδρασης και συμμετοχής των μελών,
- προώθηση της διά βίου μάθησης,
- προετοιμασία των δράσεων για τα 40 χρόνια της Ένωσης το 2026.
Η παρουσία και η φωνή των Συντονιστών είναι καθοριστική για το μέλλον της αγοράς.
