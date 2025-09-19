Μία συγκρατημένα αισιόδοξη εκτίμηση για τον βαθμό ανταπόκρισης των επιχειρήσεων να ασφαλιστούν έναντι φυσικών καταστροφών, εξέφρασαν στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς αξιολογώντας τα απολογιστικά στοιχεία του διμήνου Ιουνίου – Ιουλίου, κατά το οποίο τέθηκε σε ισχύ ο νόμος που προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλιση των εταιρειών με ετήσιο τζίρο άνω των 500.000 ευρώ. Αυτό, εξάλλου, ήταν και το πρώτο crash test για την επιχειρηματική κοινότητα και τη διάθεσή της να αποκτήσει ανάλογα καλύμματα.

Τα ίδια στελέχη, σημείωσαν ότι κατά το ανωτέρω διάστημα υπήρξε όντως μεγάλη κινητικότητα από την πλευρά των επιχειρηματιών προκειμένου να ενημερωθούν για την υποχρέωση που έχουν έναντι του νόμου, αλλά και για τις εναλλακτικές ασφάλισης που προσφέρει αγορά, όπως και για το κόστος κάλυψής τους.

Βέβαια, όπως σημειώνουν, στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας, αυτό της υπογραφής ασφαλιστηρίου συμβολαίου, κατέληξαν σαφώς λιγότεροι επιχειρηματίες από όσους αρχικά εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για ενημέρωση.

Όσο για το δεύτερο crash test στις ασφαλίσεις επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών, θα καταγραφεί στο τέλος του έτους και ιδιαίτερα στο τελευταίο δίμηνο του, καθότι αφενός θα υπάρξουν οι καθιερωμένες ετήσιες ανανεώσεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των επιχειρήσεων, αφετέρου η αγορά θα κινητοποιηθεί επικοινωνιακά και διαφημιστικά ώστε να προσελκύσει ευρύτερα το κοινό της να ασφαλιστεί για ακραία φυσικά φαινόμενα.