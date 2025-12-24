Ευχαριστήρια επιστολή προς την Generali, την VICE VERSA CONSULTING και την ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ, δημοσίευσε η εταιρεία Στεφανίδη σε σχέση με τις άμεσες διαδικασίες για το διακανονισμό της ζημιάς που υπέστη μετά από φωτιά στις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο.

Μέσα από την επιστολή αναδεικνύεται για άλλη μία φορά η σημασία της ασφάλισης στην επιχειρηματική συνέχεια των εταιρειών μετά από ένα καταστροφικό γεγονός.

Ειδικότερα στην επιστολή που έχει δημοσιευτεί στο capital.gr αναφέρεται:

“Η εισαγωγική εταιρεία τροφίμων ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ Α.Ε. με έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει την Ασφαλιστική Εταιρεία GENERALI για την αποζημίωση που έλαβε μετά την πρόσφατη πυρκαγιά που ξέσπασε σε γειτονική ιδιοκτησία.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η διαδικασία διακανονισμού της ζημιάς έλαβε χώρα εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αναγγελίας της ζημιάς, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία μας και επιβεβαιώνοντας την σημασία της ορθής επιλογής της ασφαλιστικής εταιρείας GENERALI, ως αξιόπιστου συνεργάτη σε περίπτωση ζημιάς.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην εταιρεία διαχείρισης ζημιών VICE VERSA CONSULTING Ο.Ε., η οποία ανέλαβε την διαχείριση της ζημιάς από τις πρώτες μέρες και

Επίσης, να ευχαριστήσουμε την εταιρεία πραγματογνωμόνων ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε. για την άψογη συνεργασία σε τεχνικό επίπεδο, διευκολύνοντας την συνέχεια της επιχειρηματικής μας λειτουργίας”.