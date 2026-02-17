Σε προχωρημένο στάδιο φαίνεται να βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις της Εθνικής Τράπεζας σε σχέση με την Allianz, με τη συμφωνία — εκτός απροόπτου — να οδεύει προς ολοκλήρωση μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του InsuranceDaily, η ανακοίνωση δεν αναμένεται να «κλειδώσει» με τα αποτελέσματα του 2025 που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, όπως αρχικά εκτιμούσαν ορισμένες πηγές, αλλά μετατίθεται χρονικά για τις αρχές Μαρτίου, σε μια συγκυρία που θα μεγιστοποιήσει τον επικοινωνιακό και χρηματιστηριακό αντίκτυπο.

Έναν χρόνο μετά την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, η Εθνική Τράπεζα ετοιμάζει δυναμική επιστροφή στον ασφαλιστικό κλάδο, επιδιώκοντας να ενισχύσει τα έσοδα από προμήθειες και να θωρακίσει περαιτέρω το bancassurance μοντέλο της. Για τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, Παύλο Μυλωνά, το εγχείρημα δεν αφορά μόνο ένα deal υψηλού συμβολισμού, αλλά μια στρατηγική κίνηση με σαφή στόχο την ενίσχυση της αξίας προς τους μετόχους.

Η Allianz αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους διεθνείς ασφαλιστικούς ομίλους, με παρουσία σε περισσότερες από 70 χώρες και περίπου 125 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως. Στην ελληνική αγορά, εξαγόρασε το 2022 την Ασφαλιστική εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη και το 2024 κατέγραψε μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 294,2 εκατ. ευρώ στις Γενικές Ασφαλίσεις, σημειώνοντας αύξηση 35,3%, ενώ στους κλάδους Ζωής και Υγείας η παραγωγή ενισχύθηκε κατά περίπου 35%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 16,1 εκατ. ευρώ, με δείκτη φερεγγυότητας 140,9%.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια εταιρεία με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη αλλά και σημαντικό περιθώριο περαιτέρω διείσδυσης στην εγχώρια αγορά — στοιχείο που φαίνεται να επιδιώκει να αξιοποιήσει η Εθνική Τράπεζα μέσα από τη συγκεκριμένη στρατηγική κίνηση.

Αν το deal ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος που διαμορφώνεται, θα σηματοδοτήσει μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στον χώρο του bancassurance τα τελευταία χρόνια, επαναφέροντας την ΕΤΕ στο επίκεντρο της ασφαλιστικής αγοράς με μια νέα, διεθνώς ισχυρή συμμαχία.

Παράλληλα, η Allianz θα ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση της στην Ελληνική Ασφαλιστική αγορά, αποκτώντας ένα ακόμη κανάλι Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που κατά γενική ομολογία θα της δώσει τη δυνατότητα να αναδυθεί στη κορυφή της αγοράς τόσο στους γενικούς κλάδους, όσο και στους κλάδους ζωής & υγείας.