Η Mega Brokers, με ισχυρό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και με επίκεντρο τον άνθρωπο, διοργάνωσε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου εθελοντική αιμοδοσία στα γραφεία της, με τη συμμετοχή εργαζομένων και συνεργατών της εταιρείας, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα».

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος των δράσεων κοινωνικής προσφοράς της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευσή της να στηρίζει ουσιαστικά την κοινωνία.

Η ανταπόκριση ήταν ιδιαίτερα θερμή, αναδεικνύοντας το αίσθημα αλληλεγγύης που χαρακτηρίζει το ανθρώπινο δυναμικό και το δίκτυο συνεργατών της. Κάθε μονάδα αίματος μπορεί να σώσει έως και τρεις ζωές, μετατρέποντας τη συμμετοχή σε πράξη ελπίδας και ζωής.

Η MEGA BROKERS συνεχίζει με προσήλωση να υλοποιεί πρωτοβουλίες που ενώνουν και προσφέρουν, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία ενός θετικού κοινωνικού αποτυπώματος.