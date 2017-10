Η Εθνική Ασφαλιστική χορηγός στο 4ο «Τρέξε Χωρίς Τερματισμό»

Η Ευρωπαϊκή Πίστη έτρεξε για καλό σκοπό στο «Greece Race for the Cure»... ΕΚΕ Ο Όμιλος Εταιριών Ευρωπαϊκή Πίστη συμμετείχε και φέτος ενεργά στον αγώνα Greece Race for the Cure, τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση με κοινωνικό σκοπ…