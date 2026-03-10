

Με Bronze βραβείο στην κατηγορία «Best Procurement Transformation Program» τιμήθηκε η Εθνική Ασφαλιστική στα φετινά, Procurement Excellence Awards, τον θεσμό που αναδεικνύει και επιβραβεύει βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες στον κλάδο των Προμηθειών. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την επιτυχία του ολοκληρωμένου προγράμματος μετασχηματισμού της λειτουργίας των Προμηθειών της εταιρείας, το οποίο περιλάμβανε τη σύσταση νέας, κεντρικής μονάδας και τον συνολικό επανασχεδιασμό του λειτουργικού της μοντέλου.

Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, εκσυγχρονίστηκε η λειτουργία των Προμηθειών, υιοθετήθηκαν σύγχρονες και ανταγωνιστικές πρακτικές προμήθειας και ενισχύθηκε ο στρατηγικός ρόλος των Προμηθειών στον οργανισμό. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ουσιαστική αξία για την εταιρεία μέσω ποιοτικότερων προμηθειών, αποτελεσματικότερου ελέγχου κόστους και υποστήριξης των επιχειρησιακών στόχων. Ταυτόχρονα, με την εφαρμογή ενιαίων διαδικασιών και ενισχυμένου πλαισίου διακυβέρνησης, διασφαλίστηκαν η διαφάνεια, η ίση μεταχείριση των προμηθευτών και η πλήρης καταγραφή όλων των σταδίων της προμηθευτικής διαδικασίας.

Σε δήλωσή του, ο κ. Αλέξανδρος Βαρβεράκης, Αναπληρωτής Διευθυντής Προμηθειών της Εθνικής Ασφαλιστικής, ανέφερε: «Η βράβευση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για καινοτόμες και αποδοτικές λειτουργίες με μετρήσιμο αντίκτυπο και αντικατοπτρίζει το έργο μιας ομάδας που μέσα σε τρία χρόνια δημιούργησε μια σύγχρονη Μονάδα Προμηθειών από το μηδέν, μετατρέποντας τη λειτουργία αυτή σε στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης για την εταιρεία μας».

Η διάκριση υπογραμμίζει τη σταθερή προσήλωση της Εθνικής Ασφαλιστικής στη συνεχή βελτίωση των εσωτερικών της διαδικασιών, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την εταιρεία.