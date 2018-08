Η Εθνική Ασφαλιστική διακρίθηκε στα Diamonds of the Greek Economy 2018

Η Εθνική Ασφαλιστική, το «διαμάντι» της ασφαλιστικής αγοράς, έλαμψε στο πλαίσιο της εκδήλωσης επιχειρηματικής αριστείας «Diamonds of the Greek Economy 2018», ξεχωρίζοντας στην κατηγορία «Τhe Most Admired Enterprises in Greece».

Η νέα διάκριση αποδεικνύει για ακόμα μια φορά τη δυναμική παρουσία της Εταιρείας αλλά και τη διαρκή προσφορά της στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Χριστόφορος Σαρδελής, ο οποίος και παρέλαβε το βραβείο.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, διοργανώθηκε από την εταιρεία New Times Publishing και τελούσε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Πρόκειται για τη γιορτή της υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπου το παρόν έδωσαν – μεταξύ άλλων – εκπρόσωποι της Πολιτείας και πάνω από 500 εκπρόσωποι των δυναμικότερων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς βραβεύθηκαν επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους – τη βιομηχανία, τον τουρισμό, το εμπόριο, τον τομέα της παροχής υπηρεσιών -, καθώς ξεχώρισαν μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης που βασίστηκε σε συγκεκριμένους οικονομικούς δείκτες και κριτήρια, και άλλους παράγοντες όπως για παράδειγμα η πολιτική τους στο ανθρώπινο δυναμικό και σε θέματα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης.