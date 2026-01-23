H Εθνική Ασφαλιστική, σε σχετική ανακοίνωσή της αναφέρει ότι αναγνωρίζει τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι μετά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη χώρα. Η εταιρεία προχώρησε στις εξής ενέργειες:

Άμεση προτεραιότητα στις ασφαλιστικές αποζημιώσεις: Δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην καταβολή των αποζημιώσεων για ζημιές που έχουν προκληθεί στις πληγείσες περιοχές.

Ειδική γραμμή υποστήριξης: Ενεργοποιεί ειδική γραμμή επικοινωνίας στο 210-9099600, η οποία είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο.

Η εταιρεία παρακαλεί όσους έχουν επηρεαστεί να επικοινωνήσουν άμεσα στην ειδική γραμμή υποστήριξης, ώστε να λάβουν την καθοδήγηση και την υποστήριξη που χρειάζονται. Στόχος της εταιρείας είναι να διευκολύνει όσο το δυνατόν περισσότερο τη διαδικασία αποκατάστασης για όλους τους ασφαλισμένους.