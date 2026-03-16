Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΟΑΔ), σε συνέχεια των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης των πολιτών αλλά και των κινήτρων που δίνονται, προκειμένου να ενισχυθεί η ιδιωτική ασφάλισης στην οικονομία, κυρίως λόγο της αδυναμίας του κράτους να ανταπεξέλθει στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες που η κλιματική αλλαγή επιφέρει, κρίνεται ως θεμελιώδες ζήτημα, η εισαγωγή γνώσεων γύρω από την ασφαλιστική βιομηχανία, ήδη από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ούτος ώστε να επιτευχθούν δυο βασικοί στόχοι.

Η ενίσχυση της ασφαλιστική συνείδησης των μαθητών ως αυριανοί πολίτες αυτής της χώρας,

Να καταστεί η ασφαλιστική βιομηχανία, συνειδητή επιλογή των αυριανών επαγγελματιών και όχι τυχαία ή αναγκαστική όπως είναι τώρα.



Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΑΔ συνοδευόμενοι από την πρόεδρο του συλλόγου διαμεσολαβητών Δωδεκανήσου “ΙΣΧΥΣ” κα. Βάσω Μουτάφη, πραγματοποίησαν συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τον Γενικό Γραμματέα Α’ Βάθμιας Β’ Βάθμιας και Ειδικής Αγωγής κ. Γιάννη Παπαδομαρκάκη, προκειμένου να αναλυθεί η πρόταση της Ομοσπονδίας. Ο κ. Παπαδομαρκάκης, αντιλαμβανόμενος απόλυτα το σκεπτικό της πρότασης της ΠΟΑΔ αλλά και την ανάγκη που αυτή η πρόταση καλείται να καλύψει, ζήτησε χρόνο να μελετήσει τα στοιχεία που του παραδόθηκαν και δεσμεύτηκε για μια επομένη συνάντηση σε σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να σχεδιαστούν οι επόμενες ενέργειες.

Ακολουθεί το Υπόμνημα που παραδόθηκε στον κ. Παπαδομαρκάκη

Υπόμνημα Πολιτικής για την ενίσχυση της οικονομικής και ασφαλιστικής γνώσης στη σχολική εκπαίδευση

Η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας των νέων αποτελεί σήμερα βασική προτεραιότητα για τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα. Η κατανόηση εννοιών όπως ο κίνδυνος, η αποταμίευση, η πρόνοια και η οικονομική υπευθυνότητα συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτών που μπορούν να λαμβάνουν ώριμες οικονομικές αποφάσεις και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις προκλήσεις της σύγχρονης οικονομικής ζωής. Η Ελλάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει χαμηλή ασφαλιστική διείσδυση σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ενίσχυση της ασφαλιστικής παιδείας ήδη από τη σχολική ηλικία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία μιας νέας γενιάς πολιτών με μεγαλύτερη οικονομική συνείδηση, κουλτούρα πρόληψης και υπεύθυνη στάση απέναντι στη διαχείριση κινδύνων.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η υλοποίηση μιας Εθνικής Πρωτοβουλίας Ασφαλιστικής Παιδείας, η οποία μπορεί να ενταχθεί οργανικά στο υφιστάμενο εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς επιβάρυνση του ωρολογίου προγράμματος, αξιοποιώντας υφιστάμενα μαθήματα και εκπαιδευτικές δράσεις.

Βασικές προτάσεις πολιτικής

Ενσωμάτωση βασικών εννοιών ασφαλιστικής παιδείας σε υφιστάμενα μαθήματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Οικονομία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Μαθηματικά), μέσα από πρακτικά παραδείγματα καθημερινής ζωής.

Αξιοποίηση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για την ανάπτυξη βιωματικών δραστηριοτήτων που αφορούν την κατανόηση του κινδύνου, την πρόληψη, την αποταμίευση και τη λειτουργία της ασφάλισης.

Ένταξη της θεματικής σε δράσεις Αγωγής Σταδιοδρομίας και σχολικών δραστηριοτήτων, προκειμένου οι μαθητές να γνωρίσουν τον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης και το επάγγελμα του ασφαλιστικού συμβούλου ως έναν σύγχρονο και δυναμικό κλάδο της οικονομίας των υπηρεσιών.

Σύνδεση της ασφαλιστικής θεματικής με μαθήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως:

– το μάθημα Τεχνικές Πωλήσεων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ),

– το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ),

– και το μάθημα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΑΟΔΕ).