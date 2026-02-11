Σε φιλικό και συναδελφικό κλίμα ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ν. Λάρισας υποδέχτηκε τα μέλη του και φίλους με την ευκαιρία της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και κοπής της πίτας, σε μια βραδιά όπου όλοι μεταξύ τους αντάλλαξαν απόψεις και ιδέες για τα ζητήματα που αφορούν την ασφαλιστική αγορά, η οποία σε πείσμα των καιρών δείχνει σαφή σημάδια ανάκαμψης.

Αυτό οφείλεται στο αυξημένο ενδιαφέρον των συμπολιτών μας οι οποίοι όλο και περισσότερο συνειδητοποιούν ότι με μικρό κόστος μπορούν να καλύψουν σημαντικές οικονομικές ζημίες που θα προκύψουν από ένα αναπάντεχο γεγονός.

Έγινε αναφορά στις δράσεις του συλλόγου την χρονιά που πέρασε και δέσμευση του Δ.Σ ότι θα συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο για αφύπνιση της ασφαλιστικής συνείδησης των πολιτών του Νομού μας.

Διαβάστε Επίσης No Content Available

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Κ. Τσολάκης Ηλίας (Πρόεδρος ΠΟΑΔ), Κ. Τσιτσιγιάννη Άννα (Αντιπρόεδρος) και το μέλος του ΔΣ, Κ. Γιώργος Νίκος (Επιτετραμμένος στα Ευρωπαϊκά θέματα). Σημαντική ήταν η έλευση νέων συναδέλφων οι οποίοι έγιναν κι αυτοί μέλη του Συλλόγου.